Susana Uribarri: «Mi compañero de vida está por llegar»

La representante de Ana Obregón y Tamara Falcó, nueva colaboradora de 'Y ahora Sonsoles', nos habla del amor, de la maternidad y de su relación con las 'celebrities'

Susana Uribarri
Susana Uribarri D.R.

Antonio Albert

En esta sección hemos podido comprobar que Susana Uribarri es una mujer resolutiva: si por un imprevisto se anula la entrevista, nos ofrece un nombre como alternativa; que se acerca el cierre y no hemos cerrado otra fecha, se presta a atendernos un sábado, ... porque ella no descansa: «Vivo pegada al móvil, no puedo desconectar». Tiene una de las agendas más valiosas de nuestro 'show business' y sus representados le exigen estar al pie del cañón 24/7, pero ha aceptado un nuevo reto profesional y ha debutado como colaboradora con Sonsoles Ónega: «Han estado dos años insistiendo y ya no podía negarme. Estoy encantada, aunque los primeros días me preocupaba enfrentarme al directo, no sabía si sería capaz de hablar con naturalidad. Pero cada vez me siento más segura, más cómoda. Adoro a Sonsoles, me gustan los temas que se tratan y el equipo es maravilloso».

