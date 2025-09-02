Quién es Susana Saborido, la mujer de Joaquín Sánchez: su historia de amor y a qué se dedica

Quién es Susana Saborido, la mujer de Joaquín: su historia de amor y a qué se dedica

Al margen de su extensa carrera como futbolista, Joaquín Sánchez se ha convertido en uno de los personajes más carismáticos de nuestro país. Tras anunciar su retirada definitiva de los terrenos de juego en 2023, el andaluz ha encontrado un hueco en la televisión española sin necesidad de alejarse definitivamente del club de su vida, el Real Betis, donde mantiene un cargo como parte de la dirección deportiva del club.

Durante todos estos años como deportista profesional y también en esta nueva etapa en la pequeña pantalla, uno de sus grandes apoyos ha sido su mujer, Susana Saborido. La sevillana ha sabido convertirse en el refugio de su marido desde sus inicios en el mundo del fútbol y ha hecho frente a las consecuencias de la fama con mucho estilo.

Al igual que su esposo, Susana también se ha consolidado como un personaje televisivo más. Así, en los últimos meses, la hemos visto participando junto al gaditano en varios programas y realities de Antena 3 como 'Joaquín, El Novato' o 'El Capitán'. Su último proyecto para el prime time de la cadena es 'Emparejados', que regresa este sábado a las 22.00 horas con una segunda temporada tras el éxito de su primer especial (14,1% de share).

Con motivo de este nuevo estreno, te contamos todo lo que tienes que saber sobre la mujer de Joaquín: desde su historia de amor con el exfutbolista del Real Betis hasta su profesión al margen de su marido.

¿A qué se dedica la mujer de Joaquín?

Susana Saborido nació en 1984 (41 años) en Sevilla, aunque no fue hasta que se hizo pública su relación con Joaquín cuando comenzó a hacerse conocida en redes sociales. La mujer del futbolista se ha convertido en una importante influencer, donde se ha especializado en el mundo de la moda y el lifestyle, superando así los 150.000 seguidores en Instagram.

Sin embargo, esta no es su única labor porque también ha encontrado un hueco en el mundo de la televisión. La esposa del bético ha trabajado como colaboradora en el programa 'El show de Bertín', en Canal Sur, y ahora colabora junto a su marido en sus propios espacios, como 'Joaquín, el novato', 'Emparejados' y 'El Capitán', todos emitidos en Antena 3.

Además, en sus redes sociales también la hemos visto presumir de grandes aficiones como la música, el flamenco, los toros o el deporte.

La historia de amor de Joaquín y Susana Saborido

Joaquín Sánchez y Susana Saborido se conocieron hace más de 20 años, gracias a unos amigos en común, en un evento que organizaba su futuro suegro. «Yo me enamoré desde el primer momento que la vi», contó el exdeportista, que tenía tan solo 21 años cuando conoció a la que sería su esposa, en una de las entregas de 'El Capitán en América'.

Para Susana esta sensación no fue mutua y, de hecho, la primera impresión fue bastante mala: «Cuando lo vi no me gustó nada. Llevaba el pelo teñido de rubio. Estaba muy hortera», contó en esta misma charla, donde aseguró que se dejó llevar por la fama de «ligón» que tienen muchos futbolistas.

La chispa entre ambos fue surgiendo con el tiempo, meses después de haberse conocido, y a la sevillana acabó enamorándole «su forma de ser»: «Estuvimos viéndonos mucho tiempo, durante tres o cuatro meses, mientras nos íbamos conociendo», contaron durante una visita al programa de Bertín Osborne.

«Una noche coincidimos, pero él no me caía bien, nada, nada, nada, nada. Le veía muy espabilado, yo decía 'este me va a coger y me va a soltar'. Ya una noche me quedé sola y él se acerca a mí y me dice: '¿Qué haces hablando conmigo si tú a mí no me puedes ver?'», le dijo el jugador del Betis, al tiempo que su ahora mujer se dio cuenta de que se había dejado llevar por los estereotipos solo «porque era futbolista».

Se casaron en una boda multitudinaria en el Puerto de Santa María

De esos inicios tumultuosos surgió el amor y, apenas tres años después de comenzar su historia, ambos decidían pasar por el altar. Se dieron el 'sí quiero' en el año 2005, en una espectacular ceremonia celebrada en el Puerto de Santa María, en Cádiz. Lo que no esperaban ambos es que se acabaría convirtiendo en un reclamo de masas.

Tal y como relató Susana, mientras llegaba a la iglesia en un coche de caballos, Joaquín le avisó que había mucha gente esperando fuera de la iglesia: «Se desbordó porque no esperábamos a tanta gente. Mi hermano me dijo 'Joaquín, que hay gente de la playa cogiendo sitio'. No he visto más gente en mi vida», señaló el futbolista en una entrevista.

Joaquín y Susana se casaron en 2005, en una ceremonia celebrada en El Puerto de Santa María (Cádiz) EFE

Desde entonces, el deportista y su mujer se han mantenido unidos y se han convertido en una de las parejas más consolidadas del mundo del fútbol. Juntos han tenido dos hijas, Daniela, que está a punto de cumplir 19 años, y Salma, que el próximo 23 de septiembre cumplirá 15.

De hecho, con motivo de su retirada, Saborido le dedicó una emotiva carta que resume a la perfección su amor: «Nos conocimos siendo dos niños, llenos de ilusiones y sueños y desde entonces, cada partido en los que te he visto jugar tuve los pelos de punta y las emociones a flor de piel».

Su última aventura en Japón tras los rumores de crisis

El último año no ha sido fácil para Joaquín y su mujer, cuyo matrimonio se ha visto desestabilizado por los presuntos mensajes del exfutbolista con una famosa influencer y las polémicas declaraciones del hermano de su esposa. A pesar de las dificultades que han tenido que afrontar como pareja, los dos se han mostrado más unidos que nunca en estos meses.

Desde que salieran estos rumores, ambos han decidido permanecer en silencio, aunque sí han dejado pruebas del amor que se profesan en redes sociales. «Siempre juntos, mi vida», escribía la propia Susana en una publicación de Instagram hace unos meses, reafirmando su compromiso con la leyenda del Betis con un sentido beso.

Su última aventura en Japón, hasta donde se desplazaron para grabar la nueva temporada del reality 'El Capitán' de Antena 3, es buena muestra de la conexión que existe entre ambos. Acompañados de sus hijas Daniela y Salma y tras su primera travesía por América, la familia ha puesto rumbo a Japón para recorrerlo «de arriba a abajo». Un viaje que podremos seguir próximamente en la cadena de Atresmedia.