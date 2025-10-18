Quién es la actriz Susana Abaitua ('Un fantasma en la batalla'): su infancia en País Vasco durante los años de ETA y un vínculo con un famoso grupo de música

Juan Antonio Bayona es sinónimo de éxito en España, tanto en dirección de películas como en su producción. De su mano viene también uno de los últimos estrenos de Netflix'Un fantasma en la batalla', que, tras varias semanas en los cines ... españoles, acaba de aterrizar en la cartelera de la plataforma. Producida por el famoso cineasta español y dirigida por Agustín Díaz Yanes, la cinta narra la historia de Amaia, una agente de la Guardia Civil que actúa encubierta dentro de ETA.

De dar vida a este personaje en la ficción se ha encargado la actriz Susana Abaitua (Vitoria, 1990), una habitual ya de las producciones nacionales como 'Sé quién eres', 'Loco por ella', 'Fuimos canciones' o 'Los Farad'. La actriz vasca, de origen hispanofrancés, encarna en esta producción uno de los papeles más complicados y crudos de su carrera hasta el momento. «Nunca me había preparado tanto un personaje», contó en una entrevista para Vanity Fair.

No es casualidad que ella haya sido la elegida para encarnar el papel protagonista, pues de ficciones relacionadas con la banda terrorista sabe un rato: ya formó parte del elenco de 'Patria', la serie de HBO España basada en la exitosa novela del escritor Fernando Aramburu.

Pero ¿quién es realmente Susana Abaitua? Te contamos todo lo que debes saber sobre la protagonista de 'Un fantasma en la batalla', la nueva sensación de Netflix.

Su infancia en el País Vasco en los años de ETA

Aunque ha sido gracias a su carrera como actriz cuando ha comenzado a conocer más de lleno los entresijos de ETA, Susana Abaitua también vivió de cerca los ataques de la banda terrorista. Nacida en Vitoria en 1990, la intérprete y su familia no eran ajenos al miedo a los atentados que tenían lugar en las calles de muchas ciudades españolas durante esta época.

Así lo contó hace unos días en una entrevista para la revista GQ, donde se sinceró sobre los recuerdos de infancia que tenía de aquellos años. Según contó, ella lo vivió «con mucho dolor» y angustia: «Hasta que no salías, no te dabas cuenta del ruido constante que había. Fueron años muy difíciles, y claro que me acuerdo. Soy vasca, he nacido allí».

Ella no vivió los años 80, pero sí la etapa posterior hasta la disolución del grupo. Por ello, es consciente la importancia de que «se hable de ello» en películas como 'Un fantasma en la batalla' y otro tipo de ficciones. «Tengo muchos recuerdos. El asesinato de Fernando Buesa sucedió a 500 metros de mi colegio. Sentimos la explosión perfectamente. Y el ánimo en la calle. Todo. Ahora hay que sanar. Hay que hablar, y hablar mucho, plantear todos los grises...», reveló en la entrevista.

Su vínculo familiar con un famoso grupo de música español

Al margen de estos complicados años en su tierra natal, lo cierto es que la pequeña Susana siempre tuvo claro que quería dedicarse al mundo de la actuación. Le venía en la sangre, pues, tal y como confesó hace unos años, en su familia ya hay ramas artísticas que han llegado a ser muy reconocidas a nivel internacional. De hecho, está muy vinculada a una famosa banda española.

Según contó en el programa 'Martínez y hermanos', presentado por Dani Martínez en Cuatro, guarda un estrecho vínculo con El Consorcio, el grupo que surgió de Mocedades formado por Amaya, Estíbaliz e Iñaki Uranga, Sergio Blanco y Carlos Zubiaga. «Son primos de mi madre. Es mi familia», reveló la intérprete vasca durante su intervención.

Aunque ella no tiene las dotas de canto que sus familiares, sí confesó que había «utilizado» este nexo para intentar conseguir algún papel. «Había una obra de teatro que arrancaba con la protagonista cantando en serbio y yo moría por hacer ese personaje», explicó entonces, señalando que buscaban una actriz que supiera cantar. Cuando a ella le preguntaron por esto, hizo alusión a este parentesco musical. «Yo dije '¡Claro! Mis tíos son El Consorcio y Mocedades'. Lo he utilizado pero no canto», añadió.

Su pasión por el surf y su blindada vida personal

Aunque desarrolla su vida entre sets de rodaje, Susana Abaitua sigue aprovechando siempre que puede para desconectar en Bidart, uno de los pueblos de la costa francesa donde se desarrolla la historia de 'Un fantasma en la batalla'. Allí veranea desde que es pequeña y es también donde aprendió a hacer surf, una de sus grandes pasiones, que aprovecha para practicar siempre que puede.

«Me he pasado la vida veraneando en Bidart. Sigo yendo, porque mi novio es de allí y me encanta el surf», contó en una entrevista para Vanity Fair en el año 2019. Sobre esta relación amorosa de la que habló entonces se conocen pocos detalles, pues siempre ha tratado de ser muy hermética en torno su vida personal. Se desconoce si actualmente tiene pareja.

Sobre lo que sí ha hablado es sobre la presión que sufren las mujeres a partir de los 30 años para ser madres. «Es horroroso como mujer, es una realidad. Yo, que siempre he querido ser madre, me encuentro con una edad determinada en la que ya puede empezar a haber problemas... Se está truncando el sueño y la proyección de ser madre con 30 porque estoy centrada en mi carrera, ahora mismo no puedo. Hay una parte de frustración muy fuerte ahí», contó en una entrevista en la Cadena SER.