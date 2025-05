El sufrimiento de Kiko Rivera para dejar de fumar: «Se me hace duro, no te voy a mentir»

Esto ya va en serio y Kiko Rivera va a por todas. Si alguien necesita alguna prueba, aquí la tiene. El hijo de Isabel Pantoja se ha propuesto llevar a otro nivel su preparación física y ahora ha decidido dejar de fumar. Otra vez. Así lo ha contado en un indescriptible vídeo subido a Instagram en el que ha asegurado: «Se me hace duro, no te voy a mentir».

Después de no pocos avisos del cuerpo y más advertencias de los médicos, Kiko Rivera ha encontrado al fin ese aliciente que quizá le faltaba últimamente para convertirse en un nuevo hombre. Hace poco se enteró de que había sido elegido para participar en el Mundial de fútbol de streamers y creadores de contenido defendiendo los colores de la selección española. «Un sueño hecho realidad», lo calificó él mismo.

Porque aquello le evocó los sueños que tenía de pequeño, cuando siendo todavía un niño la propia Isabel Pantoja, su madre, le llevaba a la Ciudad Deportiva del Real Madrid a jugar con las categorías infantiles. Por lo que fuera, la vida le llevó por otros caminos y otros vicios, confesados por él mismo, pero ahora ha llegado el momento de regresar a los senderos no transitados de los hábitos saludables.

Madrugón y a funcionar

Kiko Rivera ha emprendido un extraordinario plan físico para ponerse en forma de cara al Mundial. Ha contratado a un preparador físico con el que se machaca cada día y, como buen streamer, está utilizando sus redes sociales para contar su sacrificada preparación y aprovechar así la cosa para crear contenido, que de eso gana su dinero.

La nueva revelación es su enésimo intento de dejar de fumar, según ha contado en un extraordinario vídeo subido a su cuenta de Instagram. Lo primero es mostrar el reloj despertador marcando su hora de levantarse: las 7:08. «Lo primero, lavarme los dientes», dice mientras muestra su enérgico cepillado. «Y tratar de despejar la cabeza», añade. Quiere buenas ideas para la nueva jornada.

A continuación, la cámara muestra cómo el sacrificado Kiko Rivera sale de casa con las primeras luces del día y cuenta: «Salgo a la calle a desayunar y aprovechar para hacer unos recados. Llega uno de los peores momentos del día...». Y ese momento fatídico es «ese café que me recuerda al cigarro». Alza el vaso de su cafetería favorita y reconoce: «Intento distraerme, mantener la mente ocupada... pero me cuesta».

De octubre para acá

Tras el cafelito llega el momento de ponerse a trabajar. Se sienta delante del ordenador y es cuando se echa las manos a la cabeza y se le vienen encima todos los fantasmas. «Aquí es donde más me cuesta. Donde más fumaba antes», indica. No obstante, apunta convencido: «Pero es parte del proceso».

Igual no es exactamente el proceso de Kafka, pero es un proceso. El de Kiko. Y va a por todas. «48 horas sin fumar. Y no os voy a mentir: se me está haciendo muy duro». El vídeo finaliza en todo lo alto: «Y aunque me pese, cada pequeño paso suma. Esto es así. Un día más… un cigarro menos».

Naturalmente, las reacciones no se han hecho esperar y sus seguidores han llenado el muro de comentarios. «Se puede, campeón» o «eres un superguerrero», le decían. Otro, que no se fiaba mucho de su fuerza de voluntad, le recomendaba «la hipnosis». Y otro buscaba darse fuerzas mutuamente: «Yo llevo 15 días y la primera semana ha sido la peor, pero ya la cosa va rodada, ánimo, todo es cuestión del coco».

Ahora habrá que ver si Kiko Rivera se mantiene constante y no tiene una de sus habituales recaídas. Como aquella de octubre pasado, hace solo siete meses, cuando aseguró que el tabaco «ya está fuera» después de llevarse un susto que le llevó a ser ingresado. Volvió. Solo que ese Kiko Rivera no es el de ahora.