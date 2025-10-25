La sombra de la infidelidad comienza a planear sobre la ruptura de Nicole Kidman y Keith Urban

Fue a finales de septiembre cuando Hollywood asistió impactado a la noticia de la separación de Nicole Kidman y Keith Urban tras 19 años casados. Mucho se ha hablado de los posibles motivos, pero es ahora cuando comienza a especularse con la posibilidad de ... una infidelidad. Porque dicen que el músico podría tener un romance con la joven guitarrista de su banda.

Es ahora cuando se han recuperado unas imágenes que tienen como protagonista a Keith Urban y una chica llamada Maggie Baugh, de gira junto a él, donde aparecen coqueteando en el escenario durante un concierto en Las Vegas ocurrido en abril. En unas imágenes obtenidas por el poirtal TMZ, Urban interpreta 'The Fighter', inspirada en Nicole Kidman, y tras gritar a pleno pulmón la frase «nací para amarte», señala directamente a Baugh.

Keith Urban también cambió recientemente la letra de la canción a mitad del concierto para incluir una referencia a la guitarrista, lo que avivó aún más la especulación. El padre de la guitarrista, Chuck Baugh, declaró al 'Daily Mail' que no sabe «nada al respecto, aparte de que ella es su guitarrista«.

La otra versión

Alexandra Kay, amiga de la cantante, ha salido a hablar sobre los rumores en una entrevista para 'Taste of Country' y sobre la separación. «Sinceramente, me rompió el corazón por ellos porque el escrutinio mediático es una locura y las cosas que dice la gente... Están alimentando rumores sobre Maggie Baugh, y yo pienso: 'Es una buena amiga mía y sé que eso es totalmente falso'», declaró.

«Me entristece que todos los involucrados estén haciendo eso y analizando su vida personal. Rezo por la paz para ellos y para que todos tengan privacidad», añadió. Y también afirmó que Baugh tiene novio, lo que aparentemente corroboraría las recientes afirmaciones de 'Daily Mail' sobre que la guitarrista ya tiene una relación sentimental. «He conocido a su novio, y ella está muy feliz, y no tiene nada que ver con todos los rumores», insistió.

Nicole Kidman solicitó el divorcio el 30 de septiembre, alegando las habituales «diferencias irreconciliables» de estos casos e incluyendo un acuerdo de custodia y visitas para sus hijas, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14. Una fuente afirmó a TMZ en aquel momento que se rumoreaba que Keith Urban tenía algún asunto con «otra mujer».

La premonición de Nicole Kidman

Mientras tanto, Nicole Kidman pasa el trago como puede porque lo que es seguro es que no fue decisión de ella separarse. En eso hay total consenso. Reapareció en una gala de Chanel a la que acudió junto a sus dos hijas. En la alfombra roja sorprendió al aparecer con un look muy juvenil, con vaqueros y un nuevo peinado con flequillo.

Ella es la portada del número de noviembre de 'Vogue', aunque la entrevista fue realizada semanas antes de que se hiciera pública su separación de Keith Urban. En ella, la actriz australiana habla sobre el paso del tiempo, los giros que da la vida y la importancia de las amistades en momentos de cambio. Toda una premonición. «¿Cuántas veces tienes que aprender que crees saber hacia dónde va tu vida… y luego no va en esa dirección?», se pregunta.