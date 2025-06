Todo sobre la boda (no tan privada) de Jeff Bezos y Lauren Sanchez: un coro góspel, pantuflas de regalo y el mareo de Tommy Hilfiger

La ostentosa ceremonia de boda de Lauren Sanchez y Jeff Bezos, junto a la posterior fiesta, concluyó en la madrugada del sábado, cuando las celebridades se retiraban de los festejos protegidos por la oscuridad y surcando con prisas los estrechos canales venecianos. Un evento para el cual el ya matrimonio extremó las medidas de seguridad, si bien algunos detalles se han ido conociendo, como que hubo un coro góspel junto al altar, que la pareja regaló pantuflas de Amazon a los invitados o que se vio a algún famoso más perjudicado que otro.

Descrita por algunos medios como la «boda del siglo», el fundador de Amazon, de 61 años, y la experiodista, de 55, intercambiaron votos el viernes frente a 200 invitados -70 de ellos eran familiares- en la isla de San Giorgio Maggiore. Por allí estaban, porque se vio, las hermanas Kardashian, Oprah Winfrey, Ivanka Trump, Usher y Orlando Bloom. También viajaron Gayle King, Karlie Kloss, Leonardo DiCaprio, Usher, Tom Brady y el chef José Andrés. Otros invitados destacados fueron la reina Rania de Jordania, Bill Gates y su novia, Paula Hurd, François-Henri Pinault, y los diseñadores de moda Diane von Fürstenberg, Domenico Dolce y Tommy Hilfiger.

Fue un extravagante evento que supuestamente costó entre 10 y 30 millones de dólares y que provocó la ira de no pocos venecianos, escandalizados por tanto exceso, extravagancia y ostentación. Según publica 'Daily Mail', «Jeff Bezos eligió unas elegantes pantuflas de terciopelo azul ViBi Venezia para los invitados y Lauren Sánchez regaló a las damas unas pantuflas negras de punta abierta de Amazon, aprovechando la oportunidad para promocionar el imperio de comercio electrónico de su multimillonario esposo».

Ojos vidriosos, coro góspel y Sofía Loren

Al finalizar la fiesta, los fotógrafos captaron a Kim y Khloe Kardashian escapando a toda velocidad en un taxi acuático que las esperaba. Las hermanas lucían unos ojos vidriosos, lo que tampoco es una novedad, y posaron para las cámaras mientras el barco zarpaba, haciendo el signo de la paz y extrañas muecas. En el interior de la boda, las únicas imágenes conocidas fueron las difundidas a través de la cuenta oficial de Instagram de Lauren Sanchez. Las fotos de los invitados saliendo de la celebración nocturna también fueron escasas, pues el matrimonio extremó las medidas de seguridad y privacidad.

Kim y Khloe Kardashian, en la boda de Bezos. GTRES

Durante la semana de la boda, Lauren Sanchez ya había estrenado su impresionante anillo Schwartz al salir con un vestido Schiaparelli. Cortesía de la joyera de famosos Lorraine Schwartz, se cree que el anillo tiene unos 30 quilates y está valorado en cerca de 3 millones de dólares. El vestido —un Dolce & Gabbana hecho a medida que aparece en una foto que compartió en Instagram— lucía mangas florales de encaje, un corpiño ajustado, un escote alto, una falda larga y vaporosa con una enorme cola y delicados botones que caían en cascada por la parte delantera.

Su inspiración, dicen, vino de Sofía Loren, y más concretamente del vestido de novia de encaje con cuello alto que lució para casarse con Cary Grant en la película 'Cintia', de 1958. «Se aleja de lo que la gente espera, pero es muy propio de mí», declaró Lauren Sanchez. Sin embargo, las únicas fotos de su look aparecieron momentos después del 'sí, quiero' con una simple foto de ella y Bezos juntos, subtitulada solo con la fecha.

Según ha trascendido, los invitados fueron recibidos por vibrantes sonidos de trompetas, violines y hasta un coro góspel que, cantó antes y después del 'sí, quiero', interpretando con el cuello estirado el 'Higher Love' de la fallecida Whitney Houston.

Orlando Bloom, en la boda de Bezos. GTRES

Flirteos, Gatsby y el mareo de Hilfiger

La estrella de la ópera Matteo Bocelli inauguró la recepción nupcial de la pareja con una interpretación de la icónica 'I Can't Help Falling in Love With You', de Elvis Presley. Y dice 'Daily Mail' que la actriz Sydney Sweeney, de 27 años, fue la invitada más solicitada durante las festividades. También añade que el jugador de fútbol americano Tom Brady fue uno de los que más habló con ella.

«Otras estrellas parecían estar pasándola mejor en la fiesta posterior, repleta de estrellas, y el diseñador de moda de 74 año, Tommy Hilfiger casi se cae al suelo después de la ceremonia. Se vio a Hilfiger tropezando al subir a un taxi acuático en el exterior, evitando por poco caer al agua frente a los recién casados y otros invitados de primera fila», añadió el citado medio.

Antes de tomar el vuelo de vuelta, los invitados quedaron emplazados para asistir el sábado a la noche a un baile de máscaras y una fiesta con un 'dress code' de lo más llamativo: 'El Gran Gatsby', aquella novela en la que Scott Fitzgerald escribió: «Me gustan las grandes fiestas. Son tan íntimas. En las fiestas pequeñas no hay privacidad».