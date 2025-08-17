«¿Una simple errata... o un secreto real desvelado?»: la extraña polémica de la Princesa Ana en su 75º cumpleaños

La idea parecía buena: incluir 75 datos de la Princesa Ana de Inglaterra en su 75º cumpleaños. Lo que pasa es que a alguien o algo se le fue la mano y atribuyó a la hermana del Rey Carlos III dos supuestos hijastros que no se sabía que tenía (y que se sigue sin saber). Suficiente para que las redes ardieran y aparecieran todo tipo de comentarios. «¿Una simple errata... o un secreto real desvelado?», fue uno de los más repetidos.

Todo parecía ir sobre ruedas con la celebración de una cifra tan redonda como los 75 años de la Princesa Ana, una de las royals mejor valoradas de siempre dentro de la Familia Real británica. Pero las cosas no salieron del todo bien a cuenta de un mensaje de felicitación ocurrente del departamento de comunicación de la monarquía. A estas horas, el responsable debe de estar temblando.

Lo cierto es que la Familia Real británica tuvo que hacer frente a una ola de burlas tras tener que eliminar apresuradamente el homenaje a la Princesa Ana de su web oficial y redes sociales debido a un error flagrante que sugería que su esposo, el vicealmirante Timothy Laurence, tenía «hijos secretos». Tal cual.

Cómo comenzó todo

El error surgió en una publicación destinada a celebrar el 75º cumpleaños de la Princesa Ana el 15 de agosto de 2025, lo que provocó una rápida reacción y memes en plataformas sociales como X o Instagram. La publicación, una lista aparentemente inocente de 75 datos sobre la princesa, afirmaba falsamente que tenía dos hijastros, Tom y Amy Laurence, de un matrimonio anterior inexistente de Timothy. Esto era incorrecto, ya que el marido de la princesa, exoficial naval, no tiene, que se sepa, hijos ni cónyuges anteriores.

El origen del error sigue sin estar claro, aunque algunos especulan que se debió a datos no verificados introducidos en herramientas de creación de contenido, posiblemente inteligencia artificial, sin una revisión adecuada. El Palacio de Buckingham eliminó la publicación en cuestión de horas, pero las capturas de pantalla se difundieron rápidamente, alimentando la especulación y bromas sarcásticas. Más en serio, el incidente comenzó a plantear dudas de inmediato sobre la supervisión del equipo de comunicaciones de la realeza y puso de relieve los desafíos de mantener una imagen impecable en esta era digital.

La lista de 75 datos de la princesa fue compartida en las cuentas oficiales de Instagram y X de la Familia Real y pretendía destacar sus logros, pero en cambio se convirtió en un monumental error de relaciones públicas. La rápida eliminación no logró disipar las consecuencias y los internautas amplificaron el error con publicaciones virales y comentarios ocurrentes. De esos que tanto le incordian a Carlos III.

Los comentarios en redes

Todo el barullo generado quedó amplificado con las ansias de discreción que siempre ha mostrado la Princesa Ana, que de nuevo volvió a celebrar su cumpleaños sin ruido. Se sabe que pasó este día tan especial navegando por las Islas Occidentales de Escocia junto a Laurence, apartada de todo el revuelo generado en redes.

Mientras ella surcaba las aguas, en Internet circuló todo tipo de comentarios: «¿Acaso el Palacio de Buckingham filtró un secreto real o es una errata?», «¿la realeza usó inteligencia artificial y olvidó verificar los datos?» o «la Princesa Ana se merece algo mejor que este homenaje descuidado» fueron algunos de ellos.

Las capturas de pantalla de la publicación eliminada circulaban por todo el mundo, convirtiendo el error en tendencia. La decisión del palacio de eliminarla sin explicación solo alimentó la especulación y numerosos usuarios cuestionaron la competencia del equipo de comunicación real.

El Palacio de Buckingham no ha emitido un comunicado oficial y todo lo que hizo fue sustituirlo con dos nuevas imágenes de Ana, fotografiadas por John Swannell, para centrar la atención en su cumpleaños y que la gente se olvidara del desastre ocurrido mientras se extendía el debate, ya más en serio, del peligro de poner la información en manos de la tecnología obviando la supervisión humana.