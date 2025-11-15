Shakira se lanza al mundo de la belleza: «Me resulta emocionante estar en constante aprendizaje y crecimiento»

Desde su separación de Gerard Piqué en junio de 2022, Shakira no ha dejado de demostrar que el desamor, bien gestionado, puede ser el mejor motor empresarial. La cantante colombiana ha sabido transformar cada capítulo de su vida personal en una nueva oportunidad ... profesional, haciendo honor a su célebre lema: «Las mujeres no lloran, las mujeres facturan».

A sus 48 años, la artista se ha consolidado no solo como una de las voces más influyentes del pop latino, sino también como una mujer de negocios. En 2023, su patrimonio neto se estimaba en unos 300 millones de dólares, según Celebrity Net Worth, una cifra que no ha hecho más que crecer con su reciente gira mundial 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'. Aunque los ingresos exactos del tour no se han hecho públicos, las cifras de asistencia y el fenómeno social que la acompañan apuntan a beneficios millonarios adicionales.

Y mientras las plataformas digitales reproducen incansablemente su música —solo en Spotify genera cerca de 50.000 dólares semanales, es decir, más de 2,6 millones de dólares al año—, Shakira ha vuelto a demostrar que su creatividad no conoce fronteras.

Después de conquistar los escenarios, el corazón de sus fans y las listas de éxitos, ahora Shakira se adentra en el universo de la belleza, concretamente en el cuidado capilar. Su nuevo proyecto, 'isima', nace de una historia muy personal: la relación íntima que siempre ha tenido con su cabello y el deseo de ofrecer soluciones reales a quienes, como ella, buscan una solución a la complejidad de su estilo.

-¿Diría que este proyecto nació de una necesidad personal?

Comencé mi carrera muy joven, y una gran parte de mi identidad siempre ha sido mi cabello. A medida que fui creciendo, aprendí a exigirme más a mí misma. He luchado durante mucho tiempo con mis ondas y rizos. Tengo varios tipos de rizo y, como mi cabello está constantemente teñido y sometido al calor, el daño lo complica aún más. He probado todos los productos del mundo, y no había una línea completa que cubriera todas mis necesidades.

-¿Ha habido algún ritual heredado de su familia que ahora se refleje en sus productos?

Me inspiré en mi familia, mis fans, mi comunidad. Probé cada producto a lo largo del proceso, mientras trabajábamos en las distintas versiones, hasta llegar a las fórmulas finales. Probamos con mis amigos, mi equipo, mi familia, profesionales, expertos, latinas, no latinas, mujeres, hombres... Todos formaron parte de la creación perfecta de estas fórmulas con sus comentarios. Nos comprometimos a ofrecer soluciones reales a personas reales.

-Shakira la empresaria, Shakira la artista, Shakira la mamá… ahora Shakira la fundadora de una marca de belleza. ¿Cómo logra hacerlo todo?

Con cualquier nuevo proyecto, siempre hay desafíos. Es natural. Tengo la suerte de estar rodeada por un equipo con algunas de las mentes científicas más brillantes. Me encanta explorar nuevas fronteras y romper límites. Me resulta emocionante estar en constante aprendizaje y crecimiento. Mi comunidad me ha recibido con los brazos abiertos en esta nueva faceta, y ha sido muy emocionante ver esa acogida. Por supuesto que es mucho para manejar: soy madre, hija, artista, creativa y, como dijiste, ahora fundadora de una marca de belleza. Pero todo se trata de rodearme del mejor equipo para poder tener éxito, así que estoy eternamente agradecida por su ayuda a la hora de hacer realidad cada una de mis visiones.

-Si su línea de cuidado capilar tuviera una canción de su repertorio como banda sonora, ¿cuál sería y por qué?

¡Mis rizos no mienten! (My Curls Don't Lie). Me encanta ese guiño divertido a mi trayectoria como artista. Me encanta la conexión que tiene para mis fans con 'Hips Don't Lie'. Ha sido muy divertido ver todos los comentarios ingeniosos en las redes sociales. Espero que todos lo amen tanto como yo. 'Súperbomba' ha sido, sin duda, un cambio radical para mí en términos de salud capilar, pero 'Curls Don't Lie' está muy ligado a mi identidad, a la forma en que el mundo me ha visto como artista.

-El mercado de la belleza está lleno de opciones. ¿Qué hace que su línea sea especial y única, como su voz y su estilo?

Para mí, 'isima' representa verdadera innovación, con resultados clínicamente comprobados, para una comunidad que ha estado desatendida. Una marca moderna de cuidado capilar debe tomarse el tiempo de entender realmente la complejidad del cabello y lo que la gente necesita. Por eso elegimos el superlativo 'isima' como nombre de la marca: porque queremos animar a las personas a esperar más. Se trata de sentirse escuchado en las luchas cotidianas con el cabello y de la seguridad que te da cuando luce increíble. Puede parecer algo insignificante, pero para mí era muy importante esa sensación de ser reconocida por una industria que durante mucho tiempo ha pasado por alto a mujeres como yo, con un cabello complicado como el mío. Muchas personas se identifican con la idea de que el cabello está íntimamente vinculado a la identidad.

-Sus fans suelen imitar sus peinados, sus rizos, sus looks… ¿Ve también este proyecto como un regalo para ellos?

¡Por supuesto! Son el corazón de todo lo que hago, así que espero poder escucharlos y seguir trabajando para darles exactamente lo que están buscando.