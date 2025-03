Shakira confiesa no haber pasado página tras su ruptura con Piqué: «Uno puede ser feliz con una herida que no sana»

Han pasado más de dos años desde que la cantante Shakira y Piqué anunciasen el final de su relación sin esperar una tormentosa separación que servía de inspiración a la colombiana para varias canciones y una gira completa con la que fue acusada en público de despecho. Pero Shakira explicaba que en la música no había encontrado la manera de desahogarse por la decepción que le había supuesto su expareja al serle infiel con Clara Chía, sino que a través de la misma podía sanar el dolor de su ruptura.

Y parecía que lo había conseguido porque surfeó la ola del éxito de su nueva etapa más orgullosa que nunca por su carrera y su papel como madre de Sasha y Milan. El recuerdo de su relación sólo quedaba vivo con los versos que la artista le dedicaba en sus canciones, las numerosas indirectas y las recientes actuaciones sobre los escenarios plagadas de referencias e inesperadas reapariciones como la de Antonio de la Rúa en sus negocios o la exniñera de sus hijos bailando para recordarle al deportista el asunto de su indemnización tras su despido. Ahora, la cantante ha desvelado en una entrevista que tiene en su vida a Piqué más presente de lo que quiere mostrar.

«No es fácil porque nos han enseñado a esconder los sentimientos», comenzaba expresando la cantante en una entrevista para el medio mexicano 'N+' con motivo de la parada de su gira por varios días consecutivos en el Estadio GNP Seguros. «Eso de los procesos de sanación tarda muchos años, pero una cosa que he aprendido es que uno puede ser feliz incluso con un dolor profundo o alguna herida que no sana. Como cuando uno está en la fiesta, que ya te duelen los pies, pero sigues bailando. Eso me ha pasado. Sí, a veces siento el dolor, pero sigo celebrando, sigo bailando, sigo cantando», confesó la cantante sobre el proceso de superar su ruptura con Piqué que todavía no ha finalizado.

«Cada cual busca reconstruirse a su manera. Nadie te tiene que decir cómo hacerlo. La mía fue, en gran parte, escribiendo canciones. Con eso me sacaba un gran peso de encima. Escribir para mí es un proceso catártico importante. Dios me ha dado esa posibilidad de expresarme de esa manera y así es como me lamo las heridas. Algunos lo verán bien, otros lo verán mal. Pero yo soy responsable de mí misma y de estar bien, por mis hijos y para mis hijos», reconocía que su profesión es la única manera que tiene de poder pasar página en algún momento de su vida.

«¿Quién no se salva de los problemas, de las caídas? Todos pasamos momentos difíciles, todos pasamos alguna vez alguna decepción, pero precisamente hay que seguir celebrando la vida con la gente que uno ama, con aquellos que nos valoran de verdad», afirmó. «Cuando canto, recuerdo y pienso. El dolor no solo hay que sentirlo, hay que pensarlo también, es la única manera de superarlo. También celebro, es una fiesta, un concierto es una fiesta, me lo paso genial. Toda esa rabia, toda esa frustración, todo lo que podía sentir, había que transformarlo y aprovecharlo en creatividad y productividad para poder reconstruirme», cuenta los frutos que a nivel personal le está dando su gira musical 'Las Mujeres Ya No Lloran'.

Esta no es la primera vez que la cantante se sincera después de romper con el futbolista. «Durante muchos meses después de mi separación había estado en silencio, intentando empezar mi duelo», dijo en una ocasión a 'GQ' sobre el inicio del proceso de superación de su ruptura, en el que reconoció, componer su controvertida canción con Bizarrap le sirvió para sacar fuera «un demonio». «El amor de pareja me defraudó, perdí la confianza en el otro», contó en otra ocasión quien también tuvo que lidiar con alejarse de amistades que no estuvieron de su lado en aquellos momentos, pero que al contrario sí se dio cuenta de las personas realmente importantes que debía mantener en su vida.

