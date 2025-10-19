Así es Seraphim de Habsburgo-Lorena, el descendiente de la emperatriz Sissi que arrasa en TikTok

Durante el último Oktoberfest, un joven rubio de mirada clara acaparó más miradas que la propia fiesta. Su nombre es Seraphim de Habsburgo-Lorena, y aunque pocos lo sabían entonces, no se trataba de un camarero cualquiera, sino de un descendiente directo de ... la emperatriz Isabel de Austria, la inolvidable Sissi.

Todo comenzó casi por casualidad. Seraphim, que trabajaba como gerente de servicio en el Oktoberfest de Múnich, decidió compartir en TikTok algunos vídeos sobre su día a día en el festival. «Publiqué en TikTok sobre mi día, lo que hacía normalmente cuando trabajaba allí. A los dos días, tenía más de dos millones de visualizaciones y la gente comentaba sobre mi aspecto», relató en una entrevista con 'Tatler'. Lo que no imaginaba era que esas publicaciones lo convertirían en un fenómeno de masas.

Primero lo bautizaron como 'el camarero guapo', luego como 'el barman' o 'el segurata', hasta que él mismo tuvo que aclarar que, en realidad, era el gerente. «Se hizo viral, y entonces la prensa empezó a venir a preguntar por mí. Venían de Colonia, de Berlín, viajando en autobús solo para hacerse una foto conmigo. Algunos llegaron incluso desde Austria, Italia, Polonia o Francia», explicó divertido el joven aristócrata.

Seraphim pertenece a la Casa de Habsburgo-Lorena, una de las dinastías más antiguas y emblemáticas de Europa. En su árbol genealógico figura nada menos que la emperatriz Sissi, de quien, según asegura ha heradado su carácter. «Creo que me parezco bastante a ella, porque no era de esa realeza perfecta, sino muy extravagante. Lo hacía todo como quería. Yo soy un poco así, indomable como ella», confesó al citado medio británico.

Y no le falta razón. Sissi, considerada en su tiempo una mujer adelantada a su época, se hizo un tatuaje de un ancla en el hombro a los 51 años, algo impensable en la nobleza de finales del siglo XIX. Hoy, su tataranieto comparte esa misma pasión por el arte corporal: tiene varios tatuajes y planea abrir su propio estudio. «Siempre quise tener algo mío, trabajar duro para conseguirlo», comentó orgulloso.

Aunque ostenta títulos como Su Alteza Real e Imperial, príncipe de Hungría y Alteza Imperial de Austria, Seraphim asegura que no puede vivir de su apellido. «No se puede depender del pasado. Mi familia ya no tiene el poder ni el dinero de antes», ha contado en varias ocasiones. Por eso, desde los 18 años decidió forjar su propio camino: estudió Educación Física, trabajó en el sector de la hostelería y poco a poco fue construyendo una vida independiente.

En redes sociales, donde suma más de 70.000 seguidores en TikTok y 13.000 en Instagram, se hace llamar 'El niño bávaro', un apodo que refleja el orgullo que siente por sus raíces. En sus vídeos aparece luciendo el traje tradicional de Baviera, disfrutando de sus pasiones —el surf, el esquí o el deporte al aire libre— y mostrando una naturalidad que ha conquistado a miles de seguidores.

Una historia familiar y un amor estable

El joven ha contado que su infancia fue feliz y llena de aventuras. Su abuelo, Stefan de Habsburgo, le narraba historias sobre su niñez en un castillo y la huida de su familia durante la guerra. «Me contó que empacaron todo y escaparon en la parte trasera de un viejo Mercedes-Benz. Tenían hasta un oso pardo como mascota», recordó el joven.

Hoy, lejos de los muros de los palacios de antaño, el joven vive una vida moderna y sencilla junto a su novia, Celina, una modelo alemana con la que se comprometió hace unos meses. Llevan dos años juntos y comparten su historia de amor entre Múnich y los Alpes bávaros. Aunque ella mantiene sus redes en privado, han posado juntos en algunos eventos públicos y forman una de las parejas más seguidas del panorama alemán.