Sarah, la 'Stalker' que pasaba 40 horas a la semana investigando a sus ídolos para hacerse fotos con ellos

Cada época fabrica sus propios ídolos y estos a su vez se erigen como espejos de los valores resaltantes en la misma. Los fans, que son consecuencia de la resonancia de esos valores entre el artista y el público, constituyen un segmento muy activo que siempre insiste en su derecho a la participación. El comportamiento de ellos es visto a menudo como excesivo o desmesurado. Sin embargo, las redes sociales han propiciado que poco a poco adquieran una mayor visibilidad.

El fan es un protagonista de sus propias actividades de entretenimiento. Lucha por imponer su criterio de calidad y en algunos casos puede destacar y convertirse en una celebridad dentro de su propia comunidad. Es el caso de algunas personalidades de este mundillo, que han llegado a resonar con mucha fuerza en el mundo digital, sobre todo por las capacidades para acceder a la información privada de figuras del entretenimiento.

Sarah 'The Stalker' es una de ellos. Una joven de 30 años que desde los 16 inició su tenaz búsqueda de retratos con famosos y que gracias a eso ganó mucha fama. Se convirtió en una presencia tan habitual en la alfombra roja que muchas celebridades, incluso la conocen por su nombre. Un reportero de The New York Times pasó una semana junto a ella y su padre para conocer cómo llegaba a estar en el lugar correcto y en el momento correcto para tomarse sus fotografías y cuenta que padre e hija trabajaban 40 horas semanales estudiando las rutinas de las celebridades e investigando sobre sus vidas para poder acceder a ellos.

El secreto de su éxito, según ella misma, es que nunca fue agresiva cuando se acercaba a una estrella. Afirma que siempre sabía cuándo era la situación adecuada y que si creía que no se iban a sentir cómodos, no pedía las fotografías. El poder mediático de la joven era muy grande y después de tantos retratos con famosos, se convirtió en una celebridad en sí misma.

Sarah The Stalker junto a Miley Cyrus y Cassie Redes

Para algunos grupos de fans de cantantes masculinos Sarah era una amenaza real y en internet siempre le llovieron comentarios en los que le pedían que dejara de acosar a los famosos. En The New York Times, Molly Knight afirma que muchas celebridades le conocían y le tenían mucho cariño, pero realmente otros famosos no le querían demasiado. En una oportunidad Demi Lovato comentó una fotografía con su hermana pequeña: «Busca un trabajo, aléjate de mi hermana» y, en otro le dice: «Te ganas la vida acosando a famosos... Aléjate de mí y de mi familia».

Después de este episodio, la fanática de Hollywood perdió mucha popularidad y sus cuentas se fueron haciendo inactivas. Pero su minuto de fama le sirvió para iniciar una marca en redes sociales en la que comparte anécdotas de aquellos días en los que acumulaba retratos y se jactaba de su enorme colección. Además, abrió su propio canal de paparazzi en el que comparte vídeos de figuras del espectáculo. Sin embargo, solo ha podido alcanzar 1350 suscriptores desde que lo abrió hace 5 años. En instagram tiene un poco más de alcance, acumulando 74.600 seguidores.

Lo que opinan algunos famosos

El dilema ético que ocurre en torno a estas historias es interesante, pues es importante plantearse hasta qué punto el fanatismo afecta a la figura pública. Algunos famosos han expresado abiertamente que es necesario poner límites en este tema. Por ejemplo, Emma Watson en una entrevista con Vanity Fair explicó: «Si alguien me toma una fotografía y la publica, en dos segundos ha creado un marcador de exactamente dónde estoy en un radio de 10 metros. Pueden ver lo que llevo puesto y con quién estoy. Simplemente no puedo dar esos datos de seguimiento».

La cantante Chapell Roan también ha mostrado una postura muy firme en cuanto a este tema. En una publicación de Tik Tok ha expresado: «No me importa si piensas que es egoísta de mi parte decir que no a una foto o a tu tiempo o a un abrazo». «Eso no es normal. Es raro cómo la gente piensa que conoces a una persona solo porque la ves en internet y escuchas el arte que hace».

Por su parte, Anne Hathaway lo toma con más tranquilidad pero igualmente manifiesta su postura: «Calma, calma, tranquilos… No me puedo hacer fotos con todos, pero me quedaré aquí y esperaré si deseáis hacer una foto. No puedo dar autógrafos, son demasiados. Me disculpo, pero quiero que tengáis algo, así que si queréis os saludaré un poco. No puedo hacerlo uno o tendría que hacerlo con todos. Muchas gracias».