Sara Sálamo, de actriz a directora: su proyecto más personal con Isco Alarcón como protagonista

La estrella verdiblanca protagoniza un documental, rodado por su pareja, que aborda su proceso de recuperación de una lesión que lo apartó de la última Eurocopa

Sara Sálamo: «El Betis a Isco le ha dado amor y cariño y a él le bastaron seis meses para ser de nuevo el mejor centrocampista del país»

Álex Ander

En mayo de 2024, Isco Alarcón, uno de los futbolistas más importantes de la plantilla del Betis y de la selección española, se fracturó el peroné izquierdo mientras disputaba un partido liguero en Las Palmas. Como consecuencia de esto se perdió la Eurocopa de Alemania, ... conquistada por la selección española. Por si no fuera suficiente, en agosto de este año, tras disfrutar de una gran temporada con el equipo sevillano, sufrió otra lesión de gravedad que volvió a poner temporalmente en pausa su carrera.

