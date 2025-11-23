Sara Sálamo, de actriz a directora: su proyecto más personal con Isco Alarcón como protagonista

En mayo de 2024, Isco Alarcón, uno de los futbolistas más importantes de la plantilla del Betis y de la selección española, se fracturó el peroné izquierdo mientras disputaba un partido liguero en Las Palmas. Como consecuencia de esto se perdió la Eurocopa de Alemania, ... conquistada por la selección española. Por si no fuera suficiente, en agosto de este año, tras disfrutar de una gran temporada con el equipo sevillano, sufrió otra lesión de gravedad que volvió a poner temporalmente en pausa su carrera.

Del largo proceso de recuperación de aquella primera lesión, sobre todo a nivel mental, habla 'En silencio', un documental rodado por su pareja, la actriz y directora Sara Sálamo, que ya antes había dirigido varios cortometrajes. «El Betis se planteó hacer una pieza corta de la recuperación de su lesión, y él me señaló», contó ella en el coloquio posterior al estreno. «Tras muchos años trabajando como actriz, cuando empezó nuestra relación parecía que todo lo que yo había hecho antes no valía para nada, que arrancaba de cero. Y ahora, tras prepararme mucho para el salto a la dirección, ¿me quería embarcar en un proceso relacionado con él? Bueno, pues a ello. Espero que se entienda desde el corazón».

La pareja de la que hablamos se convirtió desde el minuto uno en objetivo de las revistas del corazón, a las que nada hace tanto tilín como dos jóvenes guapos y exitosos enamorados. Isco, de 33 años, los mismos que tiene su chica, se dio a conocer como estrella en el Málaga, luego ganó cinco títulos de la Champions en el Madrid y a continuación pasó un tiempo en el Sevilla, del que salió de forma abrupta tras pelearse con Monchi, entonces director deportivo del club. En la actualidad se encuentra feliz en el Betis, con el que ya está cerca de volver a competir y donde es entrenado por Manuel Pellegrini, «el primer entrenador que me dio la oportunidad de jugar en la élite». Según algunas fuentes, el jugador y el club están muy cerca de plasmar la renovación de aquel hasta 2028. «La renovación de Isco implicaría situarlo en la cúspide salarial del conjunto heliopolitano. Estaría en el podio junto a Antony y Lo Celso. La llegada del brasileño también ha impulsado la renovación de Isco, puesto que el internacional español, capitán y emblema del equipo, no podía estar por debajo en el escalón salarial andaluz», comenta un periodista deportivo.

Tampoco acaba de empezar su carrera Sálamo, que empezó las carreras de Sociología y de Periodismo, pero abandonó ambas porque quería centrarse en su verdadera vocación. Con 18 años dejó su Tenerife natal para instalarse en Madrid, donde pronto le ofrecieron un papel en la serie de Canal Sur Arrayán. Desde entonces se ha dejado ver en ficciones como B&B. De Boca en Boca, emitida en Telecinco, Todos lo saben (2018), un drama del director iraní Asghar Farhadi, y ya más recientemente en Al otro barrio (2024), una comedia social donde una vez más le tocó interpretar el papel de la chica mona y presumida. «Yo nunca soy la primera opción para hacer el papel de una politoxicómana, de la hija de una ladrona o para cierto tipo de cine de autor. Y eso es un poco lo que anhelo en realidad. Que me dejen hacer mi trabajo y me llamen para un papel de ese tipo. Interpretar no es hacer de ti mismo», señaló una vez la canaria, que también ha asegurado sentirse «emocionada» con su nueva faceta, puesto que dirigir le permite «anclarme al presente y disfrutar de cada minuto del proceso».

Fue allá por 2017 cuando comenzaron a circular rumores de que Isco y ella, que no dejaban de intercambiar 'likes' en Instagram, eran algo más que amigos. Después se les empezó a ver juntos en distintos lugares, aunque ellos tardaron un tiempo en confirmar su relación. Sara se convertía así en la primera pareja del futbolista desde que este terminara con Victoria Calderón, madre de su hijo Francisco, que entonces contaba tres años. Por su parte, la actriz había estado saliendo con el también actor Raúl Mérida, al que conoció durante el rodaje del filme Tres 60 (2013) y con quien compartió techo durante un tiempo. Aunque suelen mostrarse discretos en lo que respecta a su vida personal, es conocido que Isco y Sara tienen dos hijos en común, Theo y Piero, de 6 y 4 años respectivamente. «Siempre que no está trabajando, [Isco] está con sus hijos», ha comentado la actriz. «Cada día los lleva o los recoge del colegio. Ejerce muy bien de padre, siempre está muy presente«. También sabemos que en junio de 2024, tras varios años de feliz noviazgo, la pareja se dio el 'sí, quiero' en una ceremonia familiar y discreta de la que luego subieron una imagen a Instagram.

«Siete años, tres niños, cuatro perros… ¡Y desde hace unos días, nos dijimos de nuevo en el altar: que nos amamos!», comentaron en una red social en la que ella cuenta con más de 800 mil seguidores y él, más de 30 millones. Sara también era bastante activa en la red social X, antes conocida como Twitter, donde solía definirse como feminista, atea y animalista y no tenía problema en defender todo tipo de injusticias sociales. Claro que meterse en determinados charcos políticos la convirtió en diana de ataques e insultos.

Algunos hasta la llegaron a culpabilizar del bajo rendimiento deportivo de su pareja, con la que hoy vive en un moderno chalet en la madrileña urbanización de lujo La Moraleja. «No entiendo que por dar mi opinión mi trabajo se vea afectado porque cuando me recoge un coche de producción a las siete de la mañana para llegar a un set de rodaje soy la más profesional. Pero también entiendo a las que no hablan. Todos tenemos que comer y a veces es mejor mantener un perfil bajo porque si dices lo que piensas se te fustiga y se te castiga», reflexionó una vez la actriz, que en la actualidad utiliza X fundamentalmente para promocionar su próspera carrera.