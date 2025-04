Sara Carbonero, Terelu Campos, Carme Chaparro, Rocío Osorno y Sonsoles Ónega: cinco formas distintas de vivir un apagón

Un fenómeno como el apagón del lunes sirve para democratizar experiencias y los famosos también sufrieron sus efectos, con reacciones dispares. Mientras Sara Carbonero apostaba por «regresar a lo básico», Terelu Campos sufría los biberones de su nieto y Rocío Osorno buscaba una radio con pilas como una desesperada. Diferentes formas de vivir un suceso singular.

Las redes sociales se convirtieron en reporteros improvisados de un día que pasará a la historia como uno de los más locos y extraños vividos en este país. Y cada ser humano propuso una reacción diferente, producto de formas de ser dispares y de diferentes experiencias vitales y familiares. Lo que está claro es que no fue un día más para nadie.

Por ejemplo, Sara Carbonero se puso en modo zen y apeló al «regreso a lo básico». Es decir, la vuelta a los tiempos antes de Internet y la televisión por cable. Pasó una tarde de juegos con los niños y, como muchos otros, una jornada pegada a un transistor a pilas. «Mi compañera durante todo el día de hoy. Back to the basics», escribió junto a una imagen de una radio antigua. También compartió fotografías de la familia jugando y leyendo. «Ni tan mal el detox», escribió.

Carme Chaparro se pone las pilas

Su colega Carme Chaparro se lo tomó de forma parecida. «En la cama y con un día malo por la medicación me ha pillado el nuevo día de los transistores, como aquel 23F que me pilló tan pequeña pero que tan bien recuerdo», contaba en sus redes sociales. Y después agregaba en relación a un transistor: «He sacado este de un cajón. Os juro que igual hace más de 10 años que no lo encendía. Y las pilas seguían funcionando. Ha sido mi compañero todo el día, entre sueño y sueño. Espero que todos estéis bien. ¿Dónde os ha pillado?».

Terelu Campos y los biberones

La jornada fue más complicada para Terelu Campos, que se tomó muy en serio su papel de abuela y lo pasó mal. Todo un contraste con las emociones vividas el fin de semana con su sonado debut como actriz teatral en Valladolid. Estaba en su casa junto a su hija, Alejandra Rubio, el novio de ésta, Carlo Costanzia, y el nieto.

'El Español' contactó con ella y este fue su relato: «Estoy en casa. Se han venido mi hija, Carlo y el bebé. La verdad es que me he asustado mucho cuando he sabido que era en toda España. Mi única preocupación era conseguir algo con pilas para calentar los biberones del bebé».

Las tinieblas de Sonsoles Ónega

A muchos el apagón les pilló en el trabajo y con incertidumbres que no se resolvieron hasta la noche. La periodista Sonsoles Ónega aprovechó su experiencia de reportera para narrar cómo se vivía el apagón en los pasillos de Antena 3, donde las linternas alumbraban la sala maquillaje antes de salir en directo: «Las tinieblas de la Historia. Demasiada realidad», escribía en su carrusel de imágenes. Y se apiadaba de sus compañeros de equipo: «Algún día llegarán a casa».

La próxima compra de Rocío Osorno

Mientras tanto, Rocío Osorno ha tenido una inspiración y ha recordado cuál será su próxima adquisición, que seguramente haya hecho ya: «De esta no pasa que me compre un transmisor a pilas. Si no fuese por que iba al coche a poner la radio no me entero de los que estaba pasando», ha explicado. Un buen día para los fabricantes de las radios a pilas, un negocio que hoy vivió su momento de gloria.