Sara Carbonero indica el alimento que ha eliminado por completo de su dieta para cuidar su salud a los 41 años: «Somos lo que comemos»

Cada vez más personas conscientes optan por cambiar hábitos alimenticios, conscientes de que «somos lo que comemos». Así, estudios recientes refuerzan la necesidad de moderar carne roja y el azúcar, asociados a graves riesgos sanitarios. Una de ellas es Sara Carbonero, periodista, empresaria y ... modelo española.

En una entrevista reciente no duda en hablar abiertamente sobre los hábitos y cuidados que sigue para mantener un cuerpo sano, especialmente después de haber superado una enfermedad que cambió su vida por completo.

Famosa por el beso de Iker Casillas en Sudáfrica 2010, tuvo dos hijos con el exportero del Real Madrid (Martín y Lucas), se casó en 2016 y divorció en 2021.​ En 2019, a los 35 años, fue diagnosticada con cáncer de ovario, sumado a meningitis previa. Superó ambas enfermedades con quimioterapia y cirugía​

Hoy, a sus 41 años, colabora en Caiga quien caiga (Telecinco, 2025), Radio Marca y su marca Slow Love de moda. Resiliente, prioriza salud mental y familia en Madrid.

Los alimentos que ha eliminado por completo de su dieta Sara Carbonero para cuidar su salud

La periodista ha desvelado los pilares en los que sustenta su bienestar cumplidos los 41 años: el entrenamiento y llevar una buena alimentación saludable.

«En cuanto a la alimentación, sí que la cuido mucho. Tengo muy claro que somos lo que comemos y en casa no hay azúcar, cada vez menos lácteos, menos gluten y menos carne roja», confesó en su entrevista para Women's Health.

Cabe destacar que la ciencia advierte sobre que un consumo excesivo de carne roja puede estar asociado con riesgos para la salud, como un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer, especialmente el colorrectal. La clave está en la moderación y la elección de cortes magros.

Por otro lado el consumo excesivo de azúcar añadido acelera graves problemas sanitarios, según estudios 2025. Provoca picos de glucosa que derivan en resistencia a la insulina y diabetes tipo 2, obesidad y enfermedades cardiovasculares, con un 6% más riesgo de infartos por cada 5% extra en la dieta.

La periodista y modelo cuenta en su entrevista que «debería hacer más deporte», pero se ha enganchado al Pilates reformer, una modalidad concreta de esta disciplina que en boca de Carbonero «me viene bien para el cuerpo, para estirar, tonificar y estilizar». Eso sí, admite que no ha dejado de lado ni la fuerza ni el cardio, «porque ya con esta edad es lo que va tocando... Ya sabes, soy una cuarentona», dice sonriente.

«Cuando una persona tiene salud, puede tener muchos problemas, pero cuando a una persona le falta la salud, solo tiene un problema. Entonces mi pilar principal es la salud, estar bien. Con eso soy feliz. Por supuesto también mis niños y mi familia, pasar tiempo de calidad, también intentar frenar, vivir una vida un poquito más tranquila», indica reflexiva en la entrevista.