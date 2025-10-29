Suscribete a
ABC Premium

La salud de Brigitte Macron ha empeorado debido al ciberacoso sexual

Las personas acusadas han insistido en que se trataba de humor

Arranca el juicio contra diez personas acusadas por ciberacoso sexista a la esposa del presidente francés, Emmanuel Macron

La salud de Brigitte Macron ha empeorado debido al ciberacoso sexual
GTRES
Juan Pedro Quiñonero

Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Tiphaine Auzière, hija del primer matrimonio de Brigitte Macron, ha dado un giro dramático al proceso iniciado contra ocho hombres y dos mujeres, protagonistas de una campaña de ciberacoso sexual, afirmando que la esposa del presidente de la República es «en realidad», un ... hombre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app