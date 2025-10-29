La salud de Brigitte Macron ha empeorado debido al ciberacoso sexual

Tiphaine Auzière, hija del primer matrimonio de Brigitte Macron, ha dado un giro dramático al proceso iniciado contra ocho hombres y dos mujeres, protagonistas de una campaña de ciberacoso sexual, afirmando que la esposa del presidente de la República es «en realidad», un ... hombre.

Durante el primer día y medio de proceso, ante el Tribunal Correccional de París, los acusados, simpatizantes de Donald Trump y Vladimir Putin, montaron una defensa igualmente escandalosa: horas y horas de dilaciones por cuestiones de «procedimiento», declaraciones vergonzosas sobre su prolongado ciberacoso.

Entre «risas» y «chistes», los acosadores de Brigitte Macron, en las redes sociales, continuaron repitiendo sus infamias sobre el sexo y la sexualidad de la primera dama de Francia estimando, entre «bromas», que solo se trataba de «humor», con afirmaciones de esta índole: «Macron ha organizado un concurso para ver quien tiene la p*** más gorda. Su mujer participo y ganó...».

«Todo eran chistes… ¿es que no se pueden hacer chistes en Francia?», ironizó otro ciberacosador, sugiriendo que la historia de amor entre Brigitte Macron y el jovencísimo Macron, en una escuela de jesuitas, en Amiens, también puede «entenderse» como un caso de «pedofilia, de la maestra o maestro con un niño que podía ser su hijo».

Una y otra vez, los ciberacosadores se han «defendido» repitiendo sus «gracietas» sobre el sexo de Brigitte Macron, presentada, «en realidad» con el sexo de su hermano, retomando las «tesis» de una «transición» o «cambio de sexo» presentado con sorna irónica.

La defensa de Tiphaine Auzière

Ese tipo de declaraciones, de una vulgaridad ofensiva sin precedentes, dominaron el primer día del proceso. Y amenazaban con proseguir el segundo, el martes, cuando la presidencia del Tribunal Correccional de París llamó a declarar a Tiphaine Auzière, la hija menor del primer matrimonio de su madre con André-Louis Auzière, banquero.

Abogada de profesión, Tiphaine Auzière comenzó declarando: «Es muy importante para mí poder declarar ante este tribunal. Para subrayar la degradación de las condiciones de vida de mi madre. Degradación de su vida en familia. Degradación de su vida pública. Acosada, a toda hora, por preguntas absurdas. Acosada a toda hora, forzada a vigilar su posición y situación, a todo momento, acosada por fotógrafos ocasionales en busca de imágenes que han sido manipuladas, con frecuencia».

Brigitte Macron subrayó, hace días, uno de los graves problemas de su vida, acosada y víctima del ciberacoso sexual permanente: «Temo por mis nietos. Sus amigos han comenzado a acosarlos en el colegio. Los profesores hacen lo que pueden. Pero esa esa una realidad muy amarga para mí, para mi familia».

En su declaración ante el Tribunal, Tiphaine Auzière ha desmenuzado las muy diversas formas del ciberacoso: montajes fotográficos, fotografías robadas y manipuladas, falsas declaraciones, fotos antiguas (en bañador) transformadas en motivos pornográficos. «¿Cuando comenzó el acoso?», preguntó un abogado, recibiendo una respuesta: «Yo diría que el 2021 o 2022… al principio todo parecía tan absurdo. Hasta que, pronto, relativamente pronto, comenzamos a comprender que el caso tomaba un rumbo odioso».