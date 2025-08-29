El salto a Hollywood de Zeus Tous, hijo de la recordada Sara Montiel: «Es un proyecto muy bonito»

El empeño de Zeus Tous (42 años) por abrirse camino en la música empieza a dar sus frutos. El hijo de la recordada Sara Montiel acaba de cruzar el Atlántico para firmar uno de los proyectos más importantes de su carrera: poner voz a la banda sonora de Hollywood Hells, una película estadounidense protagonizada por Brian Austin Green y la actriz mexicana Fernanda Romero.

Un paso que supone su salto oficial a Hollywood y que ha celebrado con emoción en declaraciones a Europa Press: «Es un proyecto súper bonito y es un orgullo formar parte de una película, y sobre todo cruzar el charco. Si salen más oportunidades fuera, pues hay que aprovecharlas», revela y deja en claro que, pese a esta aventura internacional, no renuncia a España: «Hay que ir donde le llamen a uno, pero deseando que también salgan aquí, porque es donde yo quiero estar».

Consciente del peso del apellido que lleva, Zeus asume las inevitables comparaciones con su madre, pero lo hace con un discurso firme: «Salvando las distancias, la gente nos compara, pero las comparaciones son odiosas, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Evidentemente es un orgullo que te llamen de Estados Unidos para hacer algo así».

El cantante no ha escondido su ilusión sobbre el nuevo rumbo que está tomando su carrera: «Seguir haciendo proyectos aquí en España, buscar temas nuevos, y también me encantaría regresar a México, donde tuve mucho éxito. Soy un alma libre que se embarca en muchos proyectos y espero que me lleguen muchas oportunidades».

GTRES

El exconcursante de 'Gran Hermano VIP' aprovechó el espacio para referirse a su hermana, Thais Tous, y aseguró que ella «está muy contenta, sobre todo por ver que tantos años de esfuerzo en la música se materialicen en algo tan especial como una banda sonora», dejando en clara la buena relación que mantienen.

No todo ha sido sencillo en su camino. Tras la muerte de Montiel, los hermanos afrontaron una dura batalla judicial contra el administrador que dilapidó parte de la fortuna de la actriz. Una guerra en la que finalmente han tirado la toalla: «Esto es España, para bien y para mal. El juicio ya pasó, le condenaron a dos años de prisión y ya está. Poco más que hablar del tema. Nosotros pasamos página hace tiempo», sentenció.

GTRES

En el ámbito personal, se declara soltero y con ganas de enamorarse: «Me apetece mucho estar en una relación. Es verdad que cuando uno se hace mayor es más complicado encontrar a alguien, pero las puertas de mi corazón están abiertas y me apetece bastante compartir mi vida con alguien».

Con paso firme y sin renunciar a su esencia, Zeus Tous demuestra que quiere brillar con luz propia más allá de la sombra de su madre, aquella diva inmortal que conquistó Hollywood y que ahora parece abrirle las puertas a su heredero musical.