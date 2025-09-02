Quiénes son Salma y Daniela, las hijas de Joaquín Sánchez y Susana Saborido: edad, a qué se dedican, novios y aficiones

Quiénes son Salma y Daniela, las hijas de Joaquín Sánchez y Susana Saborido: edad, a qué se dedican y sus aficiones

Joaquín Sánchez es mucho más que el futbolista que en su día defendió los escudos de clubes como el Betis o el Valencia. También es el padre de una familia en la que la unión y el amor lo son todo, algo que ha demostrado con creces en sus recientes aventuras televisivas.

El exbético se casó con Susana Saborido en 2005. La ceremonia tuvo lugar en El Puerto de Santa María, en Cádiz. Ya son 20 años los que llevan juntos y, a día de hoy, se han convertido en una de las parejas mediáticas más consolidadas.

Sin embargo, en el equipo Sánchez-Saborido no están ellos dos solos. Unos años después de sellar su compromiso, se sumaron dos pequeñas integrantes: Daniela y Salma. Pero, ¿quiénes son? Conocemos el lado más personal de las hijas de Joaquín Sánchez.

¿Cuántos años tienen Daniela y Salma, las hijas de Joaquín Sánchez?

Tras su multitudinaria boda, Joaquín y Susana tenían claro que, aunque disfrutarían del matrimonio en solitario durante un tiempo, más tarde ampliarían la familia. Por ello, el 22 de septiembre de 2006 nació Daniela, la mayor de las dos hijas de la pareja. La joven está a punto de cumplir los 19 años, aunque ya celebró su mayoría de edad por todo lo alto: el pasado 2024 le regalaron un coche valorado nada más y nada menos que en 60.000 euros.

El exfutbolista también publicó una fotografía en Instagram para felicitarla. «Hoy te haces mayor de edad. Disfruta la vida con amor y respeto. Te quiero mucho», expresó.

Cuatro años más tarde llegó al mundo Salma, la pequeña de la familia. Lo más curioso de las dos hermanas es que sus cumpleaños son con tan solo un día de diferencia. El próximo 23 de septiembre, cumplirá 15 años.

Para Joaquín, sus hijas y su mujer son tres pilares fundamentales. Y es que siempre han estado a su lado durante su trayectoria profesional. Aunque el bético ha hablado de ellas con total naturalidad y las ha mostrado en redes sociales, ahora ha querido que formen parte de sus proyectos televisivos.

Al igual que su madre, ambas ya participaron en el docureality 'El capitán en América', donde los espectadores acompañaron a la familia durante su aventura en caravana por los Estados Unidos. Tras este primer éxito del programa en Antena 3, los espectadores podrán seguir también el viaje por Japón que grabaron este verano..

Las hijas y la mujer de Joaquín Sánchez GTRES

¿A qué se dedican Daniela y Salma?

Como hemos visto, Daniela está a punto de cumplir los 19 años y Salma todavía está en plena adolescencia. Se sabe que la mayor se graduó recientemente de segundo de bachillerato. De la pequeña no hay detalles pero, por su edad, seguirá estudiando.

Aunque aún son jóvenes y les queda mucho camino por delante, las hijas de Joaquín Sánchez ya han encontrado su hueco como influencers. Las hermanas cuentan con miles de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok y suben contenido de manera habitual. Además, 'El capitán en América' les servirá de impulso para captar mucha más audiencia.

Sus novios

Salma es la más pequeña y todavía es pronto para hablar de parejas. La mayor, Daniela, sí ha estado más adelantada en el plano amoroso: hasta hace unos meses mantenía una relación con Javier Sánchez, canterano del Betis y actual jugador del Granada. Durante el año 2024, compartió en sus perfiles varios vídeos con él, bailando o haciendo retos virales.

No obstante, hace un tiempo que algunas de las publicaciones que ambos compartían en redes sociales desaparecieron. Sumado a que la pareja ha dejado de seguirse en sus respectivas cuentas de Instagram, todo apunta a que su relación podría haber finalizado en estos últimos meses.

Las aficiones de Daniela y Salma

Tanto Daniela como Salma comparten la misma afición. A las dos les encanta esquiar. Tienen en sus redes sociales fotografías en la nieve y disfrutando juntas de este deporte.

Las hijas de Joaquín Sánchez también son fans de las motos y han ido a ver alguna carrera de MotoGP. Viajar para descubrir los lugares más peculiares del mundo es otro de sus intereses.