Salen a la luz unas imágenes prohibidas de la boda de Kristen Stewart y Dylan Meyer

Fue a principios de noviembre de 2021 cuando la actriz Kristen Stewart (35 años) anunció su boda con Dylan Meyer (37). «No la había visto en seis años y entonces apareció en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Fue verla y pensar, '¿Dónde demonios has estado metida todo este tiempo y cómo es que no hemos coincidido, viviendo en Los Ángeles, alrededor de mi vida?», recordó a finales de ese año en una entrevista concedida al periodista Howard Stern en la que, además, confesó que habían decidido dar un paso más allá en la relación: «Nos vamos a casar. Definitivamente, nos vamos a casar. Yo quería que me lo propusiera y lo bordó. Fue realmente bonito, lo hizo muy bien. Así que nos vamos a casar. Es un hecho».

Aunque en ese momento la actriz no quiso entrar en detalles de cómo fue la declaración, sí que comentó cómo se repartían los papeles dos mujeres en ese momento tan especial: «No está escrito quién debe tomar las riendas, porque no hay una asignación de responsabilidades por cuestión de género. No hacemos ni pensamos esas cosas siguiendo esos patrones. Ella tomó la iniciativa y pasó lo que tenía que pasar. Fue (jodidamente) precioso».

Este fin de semana, y tras seis años de relación, la actriz y la guionista se han dado el 'sí, quiero'. Según publica hoy el medio estadounidense 'TMZ', la pareja se ha casado en una boda íntima a la que tan sólo han acudido un reducido número de amigos y sus familiares más cercanos. Aunque querían que la ceremonia se desarrollase en la más estricta intimidad, no han podido evitar que unas cámaras capturasen desde el aire el momento en el que leían los votos y el intercambio de las alianzas.

En las imágenes se pueden ver como ninguna de las novias llevaba un traje al uso. Para este día tan especial, Kristen escogió un conjunto de falda y camisa gris y, por su parte, Dylan una camisa color marfil con una falda de raso a juego.

Homofobia

Se conocieron en 2013 en un rodaje, pero entonces no saltó ninguna chispa entre ellas. Pero en 2019, poco después de que Kristen Stewart pusiera fin a su relación con la modelo Stella Maxwell, volvieron a coincidir.

El primer mensaje de amor público de la pareja también lo protagonizó Dylan, publicando una foto de ambas, besándose, acompañada de un romántico texto: «Encuéntrame bajo las sábanas escondiéndome de la policía de la felicidad», rematado por el emoji de un corazón.

Con esta boda, Stewart mantiene su pulso contra la homofobia de Hollywood. Recordemos que la actriz denunció en el Festival de Venecia: «Me dijeron, 'Hazte un favor y deja de salir cogida de la mano de tu novia porque así nunca tendrás un papel en ninguna superproducción de Marvel'. Pero yo no quiero trabajar con gente así». Aunque comenzó su carrera con el descomunal éxito comercial de la saga 'Crepúsculo', Stewart se ha ido afianzando en producciones independientes que han conquistado a la crítica. Con ellas, y con su ahora ya mujer de la mano, es mucho más feliz.