Sabina Thyssen enamorada: el primer novio de la hija más discreta de Tita Cervera

Sabina Thyssen, una de las mellizas de Carmen Cervera, ha sido la protagonista de un reportaje por primera vez. Este miércoles, la revista 'Lecturas' ha publicado imágenes en exclusiva donde se ve a la joven paseando por la Milla de Oro madrileña, junto a su novio.

A sus 18 años años, Sabina ha dejado atrás el perfil reservado que la ha caracterizado por años para mostrarse muy sonriente y acaramelada con su pareja en público. Ambos llegaron en coche acompañados de dos escoltas que no se separaron ni un solo segundo de la joven.

Cabe resaltar que este paseo ha marcado un punto de inflexión en la imagen pública de Sabina, quien hasta el momento se había mantenido en un segundo plano. Por otro lado, su madre, la baronesa Thyssen ha mencionado en varias ocasiones que sus hijas tiene la confianza suficiente para contarle «cualquier cosa».

De hecho, en una reciente entrevista con '¡Hola!', aseguró que: «Procuro que lo hagan porque quiero que me cuenten esas cosas. Cuando yo tenía su edad era todo muy distinto y tenías que pedir permiso para muchas cosas que, hoy en día, no lo necesitan, pero me alegro de que me escuchen».

Las hijas de Carmen Cervera nacieron por gestación subrogada en Los Ángeles en 2006. Desde entonces, Carmen y Sabina han sido protegidas por su madre del foco mediático hasta alcanzar la mayoría de edad y que cada quien tome sus decisiones. En una entrevista conjunta para '¡Hola!', las hermanas compartieron detalles de su vida personal, como sus aficiones. En ese entonces, Sabina reconoció que, «Carmen es más estructurada, mientras que yo soy más libre y artística, pero creo que eso nos complementa», mencionó y añadió que, «simplemente quiero preservar más mi intimidad y concentrarme en mis proyectos personales». Sin embargo, las imágenes publicadas por 'Lecturas' muestras a una Sabina relajada, segura de sí misma, disfrutando de su relación y la ilusión de su primer amor.