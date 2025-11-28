Suscribete a
ABC Premium

Ruth Codd anuncia la amputación de su segunda pierna: la primera la perdió con 23 años

La actriz compartió la noticia desde la casa de sus padres y con su habitual humor, después de años de dolor crónico y complicaciones derivadas de una antigua lesión

La suegra de Selena Gómez, víctima de un intento de robo en su casa en Los Ángeles

Ruth Codd anuncia la amputación de su segunda pierna: la primera la perdió con 23 años
REDES SOCIALES
Daniella Bejarano

Daniella Bejarano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ruth Codd, la actriz irlandesa que conquistó a la audiencia desde TikTok hasta Netflix, ha soprendido a sus seguidores con una relato que jamás imaginó repetir: a sus 29 años, acaba de someterse a su segunda amputación por debajo de la rodilla.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app