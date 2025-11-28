Ruth Codd anuncia la amputación de su segunda pierna: la primera la perdió con 23 años

Ruth Codd, la actriz irlandesa que conquistó a la audiencia desde TikTok hasta Netflix, ha soprendido a sus seguidores con una relato que jamás imaginó repetir: a sus 29 años, acaba de someterse a su segunda amputación por debajo de la rodilla.

El anuncio lo hizo sentada en una silla de ruedas recién bautizada como 'Fat Tony' y desde la casa de sus padres en Irlanda: «Tengo buenas noticias y malas noticias. La buena noticia es que estoy haciendo contenido para TikTok desde la casa de mis padres. La mala noticia es que yo no puedo grabar delante de ese papel azul con flores, porque está en el piso de arriba». Su manera de contarlo volvió a confirmar algo: el humor es, para ella, un mecanismo de supervivencia.

Sus inicios en las redes y la pantalla chica

La realidad detrás del chiste es compleja. Ruth vive desde la adolescencia con las secuelas de una lesión que sufrió mientras jugaba a fútbol. Aquel accidente marcó el inicio de años de cirugías, recaídas y dolor crónico que terminó, a los 23, en la amputación de su pierna derecha. El proceso pareció estabilizarse durante un tiempo, pero la movilidad de su otra pierna fue deteriorándose al ritmo de nuevas complicaciones, hasta que los médicos recomendaron intervenir también ese lado. Codd no ha detallado públicamente cada paso de la decisión, aunque sí dejó claro que la operación respondía a una pérdida progresiva de autonomía.

Su historia, de algún modo, siempre ha sido una suma de comienzos inesperados. Maquilladora y peluquera antes de la pandemia, perdió su trabajo con la COVID y decidió volcarse en TikTok con vídeos de humor, rutinas disparatadas y, más adelante, contenido sobre discapacidad. En pocos meses, su comunidad creció como la espuma y llamó la atención de Netflix, que la fichó sin experiencia previa para interpretar a Anya en 'El club de la medianoche'. Después vinieron 'La caída de la casa Usher', 'The Celebrity Traitors' y nuevos proyectos que terminaron de situarla en el mapa audiovisual internacional.

Ahora, el regreso forzado a la casa familiar y a los contenidos grabados «desde el piso de abajo» no significa un freno, sino otro punto de partida para una artista que ha construido su carrera desde la resiliencia. El anuncio de su amputación desencadenó miles de mensajes de apoyo de seguidores de todo el mundo, muchos de ellos sorprendidos por el tono vitalista que mantiene incluso en los momentos más duros.

Codd siempre ha explicado que la primera amputación, lejos de hundirla, le devolvió libertad. «Mi vida giraba en torno a intentar sanar esa pierna», dijo en una entrevista, recordando los años de dolor y recuperación interminable. Aquella sinceridad, sumada a su manera de reírse incluso cuando el cuerpo le presenta nuevas facturas, volvió a asomar ahora, en esta segunda etapa.

Mientras se recupera, 'Fat Tony' aparca junto a la mesa del comedor y la habitación del papel pintado azul queda, por ahora, fuera de su alcance. Pero si algo ha demostrado Ruth Codd en estos últimos años es que incluso los capítulos más imprevistos pueden convertirse, con el enfoque adecuado, en terreno fértil para reinventarse.