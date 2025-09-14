Rumores de embarazo, miles de kilómetros y batalla de diamantes: Georgina Rodríguez, la reina de los titulares

Georgina Rodríguez nunca deja de sorprender. Si hace unos días deslumbraba en Venecia enseñando por primera vez su impresionante anillo de compromiso con Cristiano Ronaldo, este fin de semana ha dejado a todo el mundo con la boca abierta en Nueva York. Unos 7.500 kilómetros de distancia entre un destino y otro y dos looks terriblemente característicos para ella. Si en Italia lució un diseño de encaje con falsas transparencias en color negro, en Estados Unidos se puso un favorecedor vestido de escote palabra de honor del mismo tono.

En Nueva York tuvo la oportunidad de coincidir con Lauren Sanchez, la mujer de Jeff Bezos, con la que pudo competir en lo que corresponde a diamantes. Porque si el impresionante anillo de compromiso de Georgina se hizo viral por ser especialmente grande, el de boda de la Señora Amazon no se queda atrás. El de compromiso era un diamante rosa de 25-30 quilates en corte de cojín sobre una banda de platino, una pieza espectacular que sin embargo enmudece ante el que Bezos le regaló por la boda. Una gema aún más grande que también es de tono rosa, lo que lo convierte en aún más valioso que uno normal.

Las dos, Georgina y Lauren, posaron juntas en la cena organizada por la Kering Foundation en honor a las mujeres y cualquiera que mirara en su dirección podía deslumbrarse con las joyas. Y sin embargo, de esta última aparición ha surgido un rumor que le ha quitado todo el protagonismo a los anillos. Porque se ha especulado con la posibilidad de que la pareja de Cristiano Ronaldo esté de nuevo embarazada.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo tienen dos hijas en común, Alana Martina y Bella Esmeralda, que era melliza de Ángel, un bebé que falleció al nacer. Además, en la familia hay otros tres niños que el futbolista tuvo antes de conocer a su pareja el mayor, que es Cristiano Jr., y los mellizos Eva y Mateo, y aunque no son fruto de la relación, la 'influencer' siempre les ha acogido como propios.

El futuro matrimonio siempre ha dejado claro que querían tener una familia numerosa y Cristiano Ronaldo dejó claro que tendría más hijos si pudiera. Por lo tanto, no sería de extrañar que estén esperando un nuevo bebé ¡o incluso dos! Sin embargo, ni Georgina Rodríguez ni el futbolista han confirmado la noticia. De hecho, aunque muchos especulan que se le aprecia la barriguita en su última aparición, en las fotografías que ella mismo ha publicado se le ve el tipazo espectacular del que siempre ha presumido.