Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Israel y el vicepresidente de EE.UU. aseguran estar «listos para una recepción inmediata» de los rehenes
12-O
Pedro Sánchez da plantón a la prensa en el Palacio Real y se marcha sin hacer el tradicional corrillo

El rumor es imparable: gira de primavera de La Oreja de Van Gogh… ¡con Amaia Montero!

El periodista Javi Hoyos así lo ha anunciado tras largos meses de rumores y especulaciones

Aunque ella nunca se ha pronunciado claramente, cada vez son más quienes dan por hecha la inminente reunión

Amaia Montero rompe un largo silencio para proclamar su amor por Eugenia Martínez de Irujo

Amaia Montero, durante un concierto.
Amaia Montero, durante un concierto. GTRES

A.B. Buendía

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El rumor es imparable: habrá gira de primavera de La Oreja de Van Gogh… ¡con Amaia Montero! Así lo ha asegurado el periodista Javi Hoyos para confirmar una noticia de la que se lleva hablando desde hace justo un año, ... cuando el grupo anunció el despido de Leire Martínez tras 17 años con ellos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app