El rumor es imparable: gira de primavera de La Oreja de Van Gogh… ¡con Amaia Montero!

El rumor es imparable: habrá gira de primavera de La Oreja de Van Gogh… ¡con Amaia Montero! Así lo ha asegurado el periodista Javi Hoyos para confirmar una noticia de la que se lleva hablando desde hace justo un año, ... cuando el grupo anunció el despido de Leire Martínez tras 17 años con ellos.

Fue en octubre del año pasado cuando La Oreja de Van Gogh anunciaba por sorpresa que su cantante no seguía. Días antes, a Leire Martínez le habían visto llorar en su último concierto. Todo llegó de forma fea, con un frío comunicado que, según aseguraron muchos, estaba escrito por una IA. Y el adiós de la cantante se veía acompañado de un rumor realmente singular: Amaia Montero, la cantante original, volvía con ellos.

Todo estalló por los aires cuando Cayetana Guillén Cuervo, íntima amiga por entonces de la cantante, acudía a una alfombra roja y allí soltaba la bomba. Decía que, efectivamente, Amaia Montero regresaba a La Oreja de Van Gogh. Aquella indiscreción le costó su amistad. La vocalista la bloqueó y la dejó de hablar.

Un anuncio inminente

Los rumores siguieron y la propia Amaia Montero los fue alimentando con sus habituales mensajes enigmáticos en Instagram. Pero, curiosamente, en los últimos meses su actividad en las redes sociales ha sido casi nula, lo que probablemente se explique mejor ahora.

Porque el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh podría estar mucho más cerca de lo esperado. Según adelantó el programa '¡D Corazón!' en boca de Javi Hoyos, el anuncio oficial del reencuentro entre la artista y el grupo podría ser cuestión de horas.

Javier Hoyos la formación donostiarra prepara una nueva gira con Amaia Montero como vocalista principal para continuar lo que dejaron hace 17 años. Según explicó el colaborador, la información procede de fuentes cercanas al entorno de la banda.

El periodista comentó que los planes estaban cerrados «desde hace semanas», pero que el anunció se había retrasado por cuestiones de calendario y logística. «A veces su situación no depende de lo que ellos quieren y tienen que esperar determinador tiempos», apuntó Javi Hoyos.

Caminos separados

Amaia Montero, que recientemente cumplió 49 años, no se ha pronunciado nunca claramente sobre la posibilidad de regresar al grupo en el que comenzó sus primeros pasos artísticos, aunque siempre ha parecido loca por la música, lo que también le ha valido más de un reproche de Leire Martínez.

Mientras tanto, Leire Martínez no ha perdido el tiempo y muy poco después de conocerse su salida de La Oreja de Van Gogh, y en plena efervescencia de adhesiones a su causa, se ha ido haciendo más visible cada vez y no es raro verla no solo cantando, sino en programas de televisión de lo más diversos.

Ahora habrá que comprobar a ver si se cumplen los rumores, cada vez más ensordecedores, sobre el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh con gira de primavera. De lo que no se ha dicho nada es sobre un eventual nuevo disco mientras a su vez permanece aparcado el álbum en solitario que la cantante pretendía sacar en primavera de este año y en el que llevaba trabajando meses.