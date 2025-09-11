Rosario Bermudo ya ha cobrado el 70% de su herencia, pero un hermano no suelta ni un euro

Rosario Bermudo (72 años) avanza en la larga batalla judicial por el reparto de la herencia de su padre biológico, José Leoncio González de Gregorio y Martí. Según ha confirmado su abogado, Fernando Osuna, a 'El Español', la heredera ya ha percibido cerca del 70 por ciento de lo que le corresponde tras años de litigio.

Todo comenzó en octubre de 2024, cuando la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Soria condenó a los cuatro hijos de González de Gregorio y Martí a abonar a Bermudo un total de 1,2 millones de euros. Desde entonces, los avances han sido constantes. Primero fueron Gabriel y Javier quienes, meses atrás, ingresaron los 300.000 euros que les correspondían. Ahora ha sido Pilar quien, según Osuna, ha abonado casi 280.000 euros «para que no la embarguen».

El pago de Pilar supone un cambio relevante, ya que inicialmente era la que más debía aportar por haber recibido «una herencia mejorada». No obstante, una sentencia posterior determinó que los hermanos debían pagar «a partes iguales», lo que le ha permitido acogerse a esta fórmula.

La situación es muy distinta en el caso de Leoncio, que a día de hoy no ha abonado ni un euro. Junto a Pilar, ha dado un paso más en los tribunales: ambos han presentado un recurso ante el Tribunal Supremo. Alegan que la demanda de paternidad que reconoció a Bermudo como hija legítima de su padre está prescrita, y ese movimiento ha paralizado la ejecución provisional de la sentencia que les obligaba a pagar.

En diciembre pasado, Osuna ya explicaba al citado medio que la jueza había ordenado el embargo de las cuentas de Pilar y Leoncio, calificando la decisión como una «celeridad ejemplar». El auto dictado entonces incluía la investigación de bienes y derechos patrimoniales para asegurar el pago total de los 1,2 millones. Según esa resolución, a Pilar se le reclamaban embargos de bienes hasta cubrir 784.963,20 euros, más intereses y costas, mientras que a Leoncio se le exigían unos 140.000 euros más cargas adicionales que rondaban los 200.000.

El caso no solo pone de relieve la complejidad del proceso sucesorio, sino también la legitimidad de Rosario Bermudo como heredera. El 5 de diciembre de 2018, el Juzgado número 77 de Madrid reconoció oficialmente su filiación tras una prueba de ADN con un 99,99% de coincidencia, el máximo posible. Ese dictamen abrió la puerta a que Bermudo reclamara lo que por derecho le correspondía.

Ahora, con el 70% de la herencia ya en sus manos, la batalla entra en un nuevo capítulo. El Tribunal Supremo será quien determine, en un plazo estimado de cinco o seis semanas, si Pilar y Leoncio pueden esquivar sus obligaciones o si finalmente deberán hacer frente al pago completo que ordenó la Justicia.

