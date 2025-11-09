Rosalía e Ilia Topuria, los escogidos por Omar Montes para ser los padrinos de su hijo

Omar Montes y su pareja, Lola Romero, se convirtieron a finales del pasado mes de octubre en padres de su primer hijo en común, el segundo para el cantante. Fue Ilia Topuria, luchador de artes marciales mixtas y gran amigo del artista, ... el encargado de anunciar la noticia a través de sus redes sociales. «Felicidades familia. Os quiero», escribió entonces el primer campeón español de la UFCn junto una imagen de la pareja en el paritorio con el bebé recién nacido en brazos.

Pocas horas más tarde fue el propio Omar Montes el que utilizó su cuenta de Instagram para publicar las primeras fotos de su hijo.

El nombre escogido para el pequeño ha sido el de Ismael, que significa «Dios escucha o Dios oye», tal y como reveló la madre hace poco más de un mes y en referencia a la profunda creencia religiosa que ambos padres comparten y con la que quieren educar a su hijo.

Ahora, el cantante ha revelado las dos personas escogidas por la pareja para convertirse en los padrinos del pequeño: Rosalía e Ilia Tupuria. Lo ha anunciado a través de las redes junto a una imagen en la que aparecen los tres disfrutando de la gala de LOS40 Music Awards. «No puedo estar más contento de que la Rosi y el Ilia vayan a ser madrina y padrino de mi hijo Ismael os amo mucho», ha escrito Omar junto a la publicación.

Tras esto, las reacciones en redes no han tardado en llegar. «Grandes padrinos como se merece tu peque», «Eso hay que hacerlo oficial en el culto eh», «Bravo, pura gente buena , de la calle» o «Vaya regalos va a tener el niño en su cumpleaños y Navidad», son tan solo algunos de los mensajes que se pueden leer en la red social. Aunque también hay quienes piensan que el artista se aprovecha de la actual fama de la cantante y el deportista para acercarse a ellos todavía más. «No veo a Rosalía tan cercana a Omar, padrino y madrina es para que estén para tu hijo y le guíen por un buen camino en caso de que no estés tú... pero bueno cada uno elige lo que cree más conveniente para su hijo», comentan.