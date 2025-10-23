Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Madrid rebajará el tipo general del IBI hasta el 0,414%

Rosa López también se apunta a la fiebre de los libros de memorias: «Mi extraña adicción»

Tras las impactantes autobiografías de Mar Flores e Isabel Preysler, próximamente llegará el turno a la cantante

La artista ha revelado en sus redes sociales que trabaja ya trabaja en su texto coincidiendo con el 24º aniversario de su paso por OT

Rosa López rompe su silencio sobre la enfermedad que padece: «Nunca he compartido este sentimiento»

Rosa López, en una imagen de archivo.
Rosa López, en una imagen de archivo. GTRES

A.B. Buendía

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Es momento de confesiones para Rosa López. Si hace unas semanas revelaba que padece una enfermedad auditiva que ha afectado a su carrera, ahora acaba de anunciar que está trabajando en un libro de memorias para apuntarse a una moda que tantos ... dividendos está ofreciendo. Ahí están los casos recientes de Mar Flores e Isabel Preysler.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app