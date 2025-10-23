Rosa López también se apunta a la fiebre de los libros de memorias: «Mi extraña adicción»

Es momento de confesiones para Rosa López. Si hace unas semanas revelaba que padece una enfermedad auditiva que ha afectado a su carrera, ahora acaba de anunciar que está trabajando en un libro de memorias para apuntarse a una moda que tantos ... dividendos está ofreciendo. Ahí están los casos recientes de Mar Flores e Isabel Preysler.

Ahora, la cantante surgida hace 24 años de Operación Triunfo ha sorprendido a sus seguidores al proclamar que está preparando su propio libro de vida y obra con una imagen publicada en sus historias de Instagram en la que aparece apoyada sobre un documento en el que si se amplía se puede leer el siguiente texto: 'La autobiografía de Rosa López'. La imagen muestra a la artista de lo más sonriente y distendida mientras de fondo suena la canción 'My strange addiction' (mi extraña adicció), de Billie Eilish, una de sus cantantes favoritas del momento.

Otra cosa ha llamado la atención de la imagen. Bajo el encabezado en el documento se puede leer una pregunta: «¿De qué?». Y todo apunta a que este será el título elegido para las memorias de Rosa López.

El aniversario de Operación Triunfo

No hay muchos más detalles sobre el libro de memorias que está preparando y mucho menos sobre cuándo se publicaría. La imagen que ha publicado Rosa López muestra varias páginas impresas, lo que invita a pensar que el trabajo está ya bastante avanzado.

El anuncio del libro de memorias de la cantante coincide con una fecha muy simbólica, la del 24º aniversario de la primera edición de Operación Triunfo, el programa que cambió para siempre la vida de Rosa López, que a partir de entonces fue también conocida como 'Rosa de España' por el masivo apoyo recibido por todo un país, que entonces se agarraba a la pantalla para vez aquel concurso rompedor.

Aquel formato hizo historia y ahora se está desarrollando la nueva edición, con Chenoa como conductora del programa y que esta misma semana tuvo a Leire Martínez como gran protagonista de la última gala.

Los problemas de Rosa López

Varios de sus compañeros de aquella edición de hace 24 años han felicitado públicamente al programa y han recordado cómo marcó sus vidas para siempre. Además de Rosa López, de aquella primera edición también surgieron artistas como David Bisbal, David Bustamante o la propia Chenoa.

Aquel éxito de Rosa López también propició que fuera elegida como representante española de Eurovisión con 'Europe's Living a Celebration' en una actuación en la que sus compañeros de academia le hicieron los coros. Aunque el resultado no fue el esperado.

Rosa López fue noticia recientemente al explicar para la revista 'Semana' que su voz ya no suena como antes por una pérdida auditiva. «Es algo que me ha frustrado mucho en los conciertos y pruebas de sonido porque no sabía qué me pasaba», explicó

«Además, me provocaba un gran sufrimiento recordar momentos del pasado cuando todo estaba bien. Al final, en una revisión rutinaria me enteré de la pérdida de medios y agudos de mi oído derecho, que provocaba problemas en la afinación y que mis frustraciones fueran en aumento», añadió. Padece una hipoacusia conductiva o mixta, un trastorno que le ha hecho vivir episodios duros: «Nunca he compartido este sentimiento, pero no puedo ser yo misma si no lo acepto y lo afronto».