Romeo y Brooklyn Beckham, enfrentados y sin hablarse por una novia

Hace varios días, David Beckham daba el pistoletazo de salida al mes que va a durar la celebración de su 50 cumpleaños con una exclusiva fiesta a la que asistieron numerosas estrellas del fútbol entre las que destacó por encima de todas su hijo Romeo Beckham, quien acudió junto a su novia a modo de presentación en sociedad. La velada en el restaurante Cipriani Downtown Miami la compartieron con David y Victoria BeckhamLeo Messi, Tom Brady o Shaquille O'Neal, pero una sonada ausencia inició las especulaciones que apuntaban a un enfrentamiento familiar entre hermanos.

Brooklyn Beckham no estuvo presente en la fiesta del exfutbolista y tampoco justificó su ausencia. Pero como no pasó desapercibida, la prensa internacional no tardó en situar a la actual pareja de Romeo, Kim Turnbull, como responsable del supuesto encontronazo que vivirían los hermanos. Según 'TMZ', Romeo y Brooklyn ni se llevan bien ni se hablan por culpa de la joven. Como apuntan fuentes cercanas a la familia, Kim habría salido durante un tiempo hace varios años con Brooklyn y ahora ella sale con su hermano menor, un detalle que ha dinamitado su relación.

Serían los motivos por los que sale ella con Romeo, la intención de entromerterse en el vínculo de los hermanos a ojos de Brooklyn, y no los celos del mayor los que encendieron más la disputa entre ambos hasta llegar al punto en el que tan distanciados están. Ahora, aseguran, el matrimonio que forman Brooklyn y su mujer se niegan a asistir a ningún evento en el que vaya a estar presente Turnbull, como la celebración del cumpleaños de David o el desfile de moda el pasado mes de Victoria, en el que sí estuvo la joven pero no su cuñado.

Para echar más leña al fuego del enfrentamiento, Romeo publicó en sus redes sociales una fotografía familiar de la fiesta de cumpleaños en la que aparece junto a sus padres, su novia, su hermana Harper, su hermano Cruz y su pareja, y un significativo texto con el que demostraría públicamente que ya no considera a su hermano mayor como su familia. «La familia lo es todo… los amo a todos», lanzó una posible indirecta de su distanciamiento. Por el momento, ningún miembro de la familia se ha pronunciado al respecto.

Con una publicación en Instagram, Romeo y Kim oficializaron su romance en noviembre de 2024, meses después de que Romeo pusiese fin a su relación con Mia Regan tras cinco años juntos. Con el hijo del matrimonio Beckham, Turnbull ha despegado en la escena londinense como DJ mientras su novio trabaja como modelo y colabora con numerosas marcas de lujo.