Rod Stewart siembra la alarma al cancelar otro concierto por enfermedad

El legendario cantante Rod Stewart, de 80 años, ha llenado de preocupación a sus seguidores al cancelar su concierto de Las Vegas de este fin de semana por motivos de salud apenas unas horas antes del inicio. Lo hizo a través de un escueto comunicado en el que dijo: «No me encuentro bien».

Se esperaba el regreso del artista con un concierto para el que tenía todas las entradas vendidas, pero sus fans se quedaron con las ganas. «Lamento informarles que no me encuentro bien y que mi concierto de esta noche en el Coliseo del Caesars Palace se reprograma para el 10 de junio. Las entradas serán válidas para la nueva fecha, Sir Rod», publicó en su cuenta de Instagram.

No es una buena noticia porque hace tiempo que se especula con la salud del artista escocés. El verano pasado, Rod Stewart ya se vio obligado a cancelar varias fechas de su gira, incluyendo su concierto número 200 en Las Vegas, tras una preocupante revelación sobre su estado de salud.

Las secuelas del covid

Sus representantes comunicaron entonces el retiro temporal del artista después de sufrir los efectos de un covid que le dejó en cama durante semanas. El cantante iba a cerrar su concierto The Hits en el Coliseo del Caesars Palace tras actuar en el recinto durante los últimos 13 años. Sin embargo, Sir Rod se retiró horas antes del que se suponía sería su último concierto en el recinto, expresando su profunda tristeza.

Rod Stewart explicó entonces: «La mayoría de la gente puede lidiar con la faringitis estreptocócica, pero yo, obviamente, no. Estoy destrozado. Llevo mucho tiempo esperando este concierto. Lamento profundamente cualquier inconveniente que esto haya causado. Por suerte, volveremos en 2025 y espero verlos a todos allí». Una infección estreptocócica puede provocar dolor de garganta, sarpullido, náuseas, vómitos y dolores musculares. A menudo no es una enfermedad grave y se puede tratar con antibióticos, pero al escocés le atacó de manera agresiva.

El último revés para la salud de la estrella llega después de que, en una nueva entrevista, dijera que estaba en el mejor momento de su carrera artística y que no se veía retirándose. Sir Rod también confirmó que se reunirá con el guitarrista Ron Wood, su excompañero en los Faces y miembro activo de los Rolling Stones, para una próxima actuación en el Festival de Glastonbury. Encabeza el cartel de la nueva edición junto a otra leyenda de la música, el canadiense Neil Young, además de Olivia Rodrigo.

«Una mala influencia»

Hace no mucho, Rod Stewart participó en el That Peter Crouch Podcast y dijo que estaba parcialmente retirado de la vida de una rock star al uso y cuando le preguntaron si veía a compañeros de profesión, manifestó lo siguiente: «Con Elton (John), a veces, ya sabes, cumpleaños, pero ni de lejos como antes, creo que probablemente porque él ya no bebe. Woody (Ron Wood) tampoco, y yo sigo haciéndolo. Se mantienen alejados de mí. Soy una mala influencia».

A principios de semana, el veterano rockero recibió un prestigioso premio a la trayectoria de manos de cinco de sus hijos en los American Music Awards (AMA), donde Jennifer Lopez causó un gran impacto con su actuación.

En 2024 prometió que no se retiraría, pero confirmó que sus conciertos en Europa y Norteamérica de 2025 pondrían fin a sus giras mundiales a gran escala, y que su siguiente gira se realizaría en lugares más íntimos. Su último álbum, una colaboración con Jools Holland, se lanzó en febrero de 2024 y alcanzó el número uno en las listas de éxitos del Reino Unido.