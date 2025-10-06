Rod Stewart asegura a sus 80 años que no le queda nada por probar: «Lo he hecho todo»

«Lo he hecho todo». Así ha contestado el cantante escocés Rod Stewart a sus 80 años al ser preguntado por las cosas que le quedan por probar. Y si alguien como él, tan acostumbrado a las proezas de todo tipo, habla de «todo» es que ha tenido una vida digna de ser contada. Ahora, lejos de pensar en una retirada, comienza una nueva gira mundial.

Rod Stewart lleva seis décadas en la brecha dentro de una carrera excepcional que empezó en los Faces y que continuó en solitario con todo tipo de discos e incontables éxitos. Recientemente pasó por un problema de salud que le obligó a cancelar varios conciertos, pero ya está de nuevo en la carretera. El martes abre una nueva gira que le llevará por Sudamérica Europa. Porque el show siempre debe continuar.

«Estoy muy contento con mis logros hasta ahora«, ha declarado el músico en una antrevista para 'People'. Dicen que es su gira de despedida, llamada gráficamente como 'One Last Time', pero la jubilación no está en los planes de Sir Rod Stewart. De hecho, ni siquiera le atrae. «Sigo disfrutando de lo que hago. Se nota en la cara. Me encanta… pero todo tiene un final», ha manifestado.

Nuevo disco y gira

Con más de 250 millones de discos vendidos, podría fácilmente dejarlo todo y dar por terminada su carrera, pero por el momento no tiene ningún deseo de hacerlo. Es un adicto a los escenarios. «Estoy muy contento con mis logros hasta ahora», ha dicho a 'People'.

En cuanto a lo que le queda por hacer, el cantante de himnos generaciones como 'Maggie May', 'Da Ya Think I'm Sexy?' o 'Reason to believe', ha confesado algo llamativo: «No tengo una lista de cosas por hacer… lo he hecho todo». Y sigue con ganas de más: «Se supone que debería estar grabando un álbum country y estoy a mitad de camino de un álbum original».

Rod Stewart terminó recientemente la última temporada de su residencia en el Caesars Palace de Las Vegas, a donde regresará en mayo de 2026. Antes tuvo que suspender varios conciertos allí por problemas de salud, pero regresó una vez recuperado para cumplir su compromiso.

Música, fútbol y mujeres

Tras su último concierto, se dirigió a Caspian's Cocktails & Caviar, un club nocturno dentro del Caesars Palace para celebrar el segundo aniversario de su whisky Wolfie's. Dentro del bar, Rod Stewart se sentó tras la barra y se sirvió unos chupitos. Más tarde, subió al escenario para cantar 'Maggie May' y 'Ooh La La' con la banda del club tras recibir un pastel con la forma de su adorado whisky. Genio y figura.

Sin embargo, Rod Stewart ha admitido a 'People' que todo tiene un límite y que en los últimos tiempos ha limitado mucho la bebida por una razón de peso: «Me resulta más fácil mantener mi voz en forma, y esta noche estuvo excelente. Ha sido excelente durante el último año. Más o menos desde que dejé de beber».

Tiene música, fútbol y compañía sentimental, las tres cosas que siempre dijo que le permitían llevar una vida plena. «Tengo una familia adorable. Tengo una esposa absolutamente maravillosa«, ha resumido el escocés para 'People' refiriéndose a Penny Lancaster, con quien se casó en 2007, y a sus ocho hijos: Sarah, Kimberly, Sean, Ruby, Renee, Liam, Alastair y Aiden. Tan contento está con su momento vital que sigue cantando en concierto aquello de »¿Piensas que soy sexy?«.