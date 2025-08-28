Rocío, la hija de José Fernando y Michu, inicia una nueva etapa en Madrid arropada por su abuelo, José Ortega Cano

Tras varias semanas de incertidumbre sobre el futuro de Rocío, la hija de José Fernando Ortega y la fallecida Michu, todo parece estar tomando su lugar. La pequeña, que hasta hace poco vivía en Arcos de la Frontera junto a su familia materna, se ha trasladado a Madrid para iniciar una nueva etapa al lado de su abuelo, José Ortega Cano, y su tía, Gloria Camila.

Así lo confirmó Mari Carmen Ortega, hermana del torero, que en unas declaraciones sorprendentes durante un acto en Chipiona zanjó las especulaciones: «La niña ya se va para Madrid». El traslado no se ha producido sin tensiones. La familia materna defendió en un principio que Rocío debía permanecer en Andalucía, en el hogar que siempre conoció. Inmaculada Rodríguez, madre de Michu, y Tamara, hermana de la fallecida, expresaron públicamente su dolor al pensar que la niña podría alejarse de ellas. Sin embargo, la última palabra ha recaído en la justicia y en la voluntad previamente expresada por Michu, que habría manifestado su deseo de que su hija estuviera bajo la tutela de los Ortega.

A diferencia de su hermana, Ortega Cano prefirió la prudencia. «No puedo hablar de eso», contestó en un primer momento. No obstante, a preguntas de los reporteros sobre si en la capital la pequeña tendría más oportunidades, el torero fue contundente con un «sí» que despejó cualquier duda sobre su postura.

La más expresiva ha sido Gloria Camila, muy volcada en la vida de su sobrina desde que nació. En televisión no dudó en abrir su corazón: «Siempre me he desvivido por esa niña. La prioridad es que no le falte cariño, no le falte absolutamente de nada y sea feliz». También fue clara al remarcar que los aspectos legales no dependen de ella: «Lo tendrán que decidir los jueces, con los abogados. Yo no entiendo mucho de eso, pero sé que se hará lo mejor para ella».

El traslado de Rocío a Madrid tiene además un matiz importante: le permitirá estar más cerca de su padre. José Fernando lleva años ingresado en un centro de salud mental en la capital, donde sigue tratamiento por sus problemas de adicciones y psiquiátricos. Aunque legalmente inhabilitado, lo que le impide ejercer como tutor, su familia asegura que su prioridad es siempre su hija. «Mi hermano ya no se mete en nada. Está en calidad de padre y lo único que le importa es el bienestar y la felicidad de Rocío», explicó Gloria Camila.

Ya en Madrid, Rocío ha sido matriculada en un colegio de la capital y convive con su abuelo y su tía, con quienes comparte ahora su día a día. Para la familia Ortega, la prioridad es que nada empañe la infancia de la pequeña y que, pese a la ausencia de su madre, encuentre allí el cobijo y la estabilidad que necesita.