Risto Mejide confirma su nueva relación con un romántico intercambio de mensajes: «Te amo maldita sea»

Solo un mes después de su ruptura con Laia Grassi, a la que entrevistó en su programa 'Chester', Risto Mejide (50 años) está de nuevo ilusionado. Se especulaba desde hacía unos días tras la publicación de la chica en cuestión, una imagen en la ... que parecía dar a conocer el romance, aunque instantes después privatizaba su cuenta de Instagram para evitar el aluvión de preguntas que le llegó.

¿Quién es ella? Ella se llama Merche, es de Gijón (Asturias) y trabaja como agente inmobiliario tras haber estudiado Historia del Arte en la Universidad de Oviedo. Tiene entre 25 y 30 años, y antes de privatizar su cuenta de Instagram publicaba para que todo el mundo viera 'selfies' e imágenes de sus estilismos con frecuencia.

Risto Mejide no ha querido identificar quién es ella, pero sí ha confirmado que está de nuevo enamorado. Lo ha hecho con una fotografía tomada en Hamburgo (Alemania), donde se habrían hecho una escapada romántica. «Liebestraum», escribe Risto en la imagen, una palabra alemana que quiere decir «sueño de amor».

En la instantánea se ve el río Elba que atraviesa Hamburgo, y como foco principal, un móvil captando una 'selfie'. Apenas se aprecia, pero se puede ver que Merche es quien posa, con una boina de un tejido tipo cuero, mientras el presentador, tras ella, hace a su vez una foto del móvil. Javi de Hoyos fue quien desveló hace solo unos días quién era esta joven, que ahora también confirma su identidad dejando un comentario en la publicación.

Un mensaje que deja todavía más claro las intenciones de la pareja. «¡¡¡Lo inevitable siempre encuentra su manera. En Hamburgo o en el fin del mundo. Te amo maldita sea!!!», ha respondido ella, y ha recibido el 'like' de Risto. De esta manera confirman ambos su romance sin miedo a lo que se pueda decir sobre ellos. Incluso aunque a la joven le ha llegado mucho odio con mensajes como «eres una más», tal y como le dice un usuario.

Merche no se amilana e insiste en mostrar a sus seguidores, puesto que ahora solo ellos pueden ver sus publicaciones, que está muy enamorada. «Eres maravilloso y punto», ha escrito en un 'story' que ha compartido y del que se ha hecho eco Javi Hoyos. En los comentarios del creador de contenido y periodista han llegado mensajes todavía más desagradables contra el presentador y su nueva novia.

Lo que muchos señalan no es solo el interés de Risto Mejide por chicas mucho más jóvenes que él, puesto que todas sus últimas novias han rondado los 25 años; también hay quienes critican que todas tengan un aspecto similiar: con pelo largo rubio o el cuerpo delgado y pequeño. Entre ellas la mencionada Laia Grassi, pero también Grecia Casta, con la que rompió el pasado mes de febrero.