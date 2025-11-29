Richard Gere se sincera sobre lo que más le gusta de España: «No debería decirlo, pero...»

Hace unos meses, Richard Gere sorprendía al mundo entero al anunciar que su mujer, la empresaria española Alejandra Silva, sus hijos, Alexander y James, y él dejarían atrás Estados Unidos para establecerse de manera definitiva en España. Tras siete años de ... matrimonio con la gallega, el intérprete dejó su tierra natal, entendiendo que ahora le toca a él adaptarse a las costumbres del país de la mujer de la que se enamoró hace ya casi una década.

La familia vivió en Madrid y se han instalado en una impresionante mansión situada en la exclusiva urbanización de La Moraleja, valorada en 3,5 millones de euros. El hogar de la pareja, a las afueras de la capital española, cuenta con 800 metros cuadrados construidos, además de seis cuartos de baño, un semisótano, una bodega, un gimnasio privado, una piscina y ocho habitaciones. Sin embargo, el matrimonio americano anunció su marcha de España en octubre de 2025 para emprender una nueva vida fuera de nuestras fronteras.

Richard Gere y Alejandra Silva asistieron hace unos meses a la gala de los premios 'ELLE for Future', donde dejaron algunos titulares al hablar de su nueva vida en nuestro país. El actor, que ha visitado en muchas ocasiones la tierra de su mujer, no ha dudado en explicar ante los micrófonos de los periodistas qué piensa de España y qué es lo que más le gusta de Madrid.

Richard Gere se sincera sobre lo que más le gusta de España

Richard Gere y Alejandra Silva asistieron hace unos meses a la gala de los premios 'ELLE for Future', donde dejaron algunos titulares al hablar de cómo era su vida en nuestro país. El actor, que ha visitado en muchas ocasiones la tierra de su mujer, no ha dudado en explicar ante los micrófonos de los periodistas qué piensa de España y qué es lo que más le gusta de Madrid.

«Amamos España», aseguraba Alejandra Silva en un encuentro con los medios antes de la gala. Una afirmación con la que el artista no dudó en mostrarse de acuerdo: «Sí, amo España. Nuestros hijos aman España», decía Gere, que afronta a sus 75 años una nueva vida en nuestro país. Respecto a lo que más le gusta de la Península, el intérprete no ha tenido ninguna duda: «Mi mujer», afirmaba.

«Lo que más me gusta de España es mi mujer [Alejandra Silva]» Richard Gere

Desde que se instaló en Madrid, a Richard Gere le han llamado la atención muchas particularidades de los españoles. «Es toda la experiencia. España es un país muy civilizado, la gente es amable y cordial y experimentas un sentimiento de comunidad», reconocía el estadounidense, al que también le ha sorprendido la actitud de la gente. «Cuando vine aquí con Alejandra, primero de todo, ella conocía a todo el mundo. Bueno, creo que todo el mundo en España conoce a todos», decía.

El actor Richard Gere y su mujer, Alejandra Silva, durante el evento ELLE For Future EFE

Lo que más le ha llamado la atención de los ciudadanos de Madrid

Al intérprete también le preguntaron qué es lo que más le gusta de Madrid, algo a lo que volvió a responder contundente: «Mi mujer, voy a decir lo mismo todas las veces», replicaba. El actor consideraba que la ciudad que se convertirá en su nuevo hogar durante los próximos años es «una de las más bonitas del mundo, por supuesto»: «Es un lugar precioso. La gente... No debería decirlo, pero me recuerdan a los italianos y yo amo a los italianos», aseguraba, desatando la risa de muchos de los presentes.

«Madrid es una de las ciudades más bonitas del mundo. La gente, no debería decirlo, pero me recuerdan a los italianos y yo amo a los italianos» Richard Gere

Richard Gere señalaba que fue a raíz de su relación con Alejandra Silva cuando comenzó a conectar más con el país donde residía: «Cuando me enamoré de esta bella mujer de aquí y comencé a conocer un poco más España, descubrí que España es lo mejor de lo mejor, claro», concretaba.

Richard Gere aplaudió la unión de los españoles ante las tragedias

El actor de 'Oficial y caballero' y su esposa también quisieron solidarizarse ante la devastación ocurrida en Valencia a causa de la DANA. Aunque por entonces aún no se habían instalado en la capital, la pareja siguió de cerca la noticia y mandaron todo su apoyo a las víctimas, además de aplaudir la implicación de los ciudadanos que fueron a ayudar a las zonas más afectadas.

«Cada vez vemos más de estas tragedias medioambientales en el planeta, pero, como hemos visto, toda la comunidad de España se unió para ayudar a la gente de Valencia», decía el actor, que aseguraba que este gesto de los españoles fue algo «muy inspirador» que «no ocurre en todos los lugares del mundo».

Por su parte, Alejandra Silva daba la razón a su marido, insistiendo en que este tipo de colaboración no se ve en «casi ningún lugar»: «Gente de todo el mundo acudió a ayudar. El pueblo ayuda al pueblo, que es algo increíble. Estábamos en Nueva York viendo las noticias y dije: 'Sí, vamos al lugar perfecto, España'», concluía la española, muy orgullosa de sus raíces.