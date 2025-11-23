Suscribete a
Richard Gere encenderá la Navidad en Murcia y se convierte en su estrella más inesperada

Además de su breve regreso a España para la presentación de 'Lo que nadie quiere ver' en Madrid, el actor será el encargado de iluminar el Gran Árbol de la plaza Circular

Richard Gere y Alejandra regresan a España para poner voz a los sintecho

GTRES
Daniella Bejarano

Richard Gere (76 años) vuelve a situarse en España, esta vez por un motivo tan inesperado como entrañable. Cuando parecía que su etapa en nuestro país había llegado definitivamente a su fin, el actor vuelve antes de lo previsto y, además, lo hará ... convertido en el gran reclamo navideño de Murcia. Según confirmó 'La 7 Noticias', el intérprete será el encargado de encender el Gran Árbol de la Navidad de la plaza Circular el próximo 28 de noviembre, un gesto con el que la ciudad quiere culminar la celebración de su 1200 aniversario.

