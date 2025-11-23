Richard Gere encenderá la Navidad en Murcia y se convierte en su estrella más inesperada

Richard Gere (76 años) vuelve a situarse en España, esta vez por un motivo tan inesperado como entrañable. Cuando parecía que su etapa en nuestro país había llegado definitivamente a su fin, el actor vuelve antes de lo previsto y, además, lo hará ... convertido en el gran reclamo navideño de Murcia. Según confirmó 'La 7 Noticias', el intérprete será el encargado de encender el Gran Árbol de la Navidad de la plaza Circular el próximo 28 de noviembre, un gesto con el que la ciudad quiere culminar la celebración de su 1200 aniversario.

Esta reaparición pública llega apenas unas semanas después de que se supiera que el actor y su familia habían decidido poner fin a su aventura española tras un año instalados en Madrid. El sueño de su mujer, Alejandra Silva, de vivir su país junto a su marido y sus hijos se había cumplido hace un año. «Ella fue muy generosa al darme seis años viviendo en mi mundo, así que creo que es justo que yo le dé al menos otros seis viviendo en el suyo», declaró el protagonista de 'Pretty Woman' en 2024.

Sin embargo, la logística familiar terminó inclinando la balanza. Los continuos viajes laborales de Gere a Estados Unidos, la presencia de sus hijos mayores allí y el hecho de que Homer, su primogénito, también reside en Nueva York, hicieron más práctico mantener su base en América.

A pesar de este cambio, España sigue siendo un lugar al que la pareja siempre vuelve. «Vengo con frecuencia porque lo necesito. Cada vez que aterrizo, lo primero que hago es oler el aire, sentir el sol… ese olor a casa que solo España tiene», declaró Alejandra en '¡Hola!'. Y este regreso no solo será sentimental, sino también solidario.

GTRES

Dos paradas solidarias

Antes del encendido murciano, Richard y Alejandra protagonizarán otro momento muy especial. El 24 de noviembre apoyarán la presentación de 'Lo que nadie quiere ver' en los Cines Callao, en plena Gran Vía madrileña. Se trata de un cortometraje-documental que denuncia una realidad estremecedora: cada seis días muere una persona en situación de sinhogarismo en España. El proyecto, que pretende mostrar sin filtros que «vivir en la calle no es una elección, es la consecuencia de un sistema que falla», coincide de lleno con la causa social que ambos defienden desde hace años.

La implicación del matrimonio con la fundación Hogar Sí es uno de los pilares de su compromiso personal. Richard forma parte de esta lucha desde 1998 y Alejandra es embajadora y miembro del patronato, compartiendo esta misión con su marido.

GTRES

Por otro lado, tal y como señala 'La Opinión de Murcia', el actor viajará la próxima semana a dicha ciudad junto a su familia para participar en un acto de la fundación en mención en colaboración con la Comunidad Autónoma. Aprovechando su presencia, el Ayuntamiento no dudó en invitarlo a protagonizar el esperado encendido, un evento que cada año reúne a miles de personas.

Así, Richard Gere se prepara para convertirse en «murcianico» por una noche, iluminando no solo el árbol más emblemático de la capital del Segura, sino también una causa que considera esencial: lograr que nadie vuelva a dormir en la calle. Una visita breve, cargada de significado y emoción, que confirma que España sigue siendo, para él y para Alejandra, mucho más que un lugar de paso.