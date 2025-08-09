El Rey Felipe VI y la Reina Letizia eligen Grecia para sus vacaciones privadas

Como cada verano, y tras una breve estancia en Mallorca —donde los monarcas recibieron en Marivent a distintas personalidades—, los Reyes viajaron a Grecia para disfrutar de unos días de descanso.

Habitualmente, el destino elegido para sus vacaciones privadas se mantiene en secreto. Sin embargo, desde que el año pasado se empezaran a publicar las rutas de los aviones que forman parte de la flota Falcon — que son usados para el traslado, tanto dentro como fuera del territorio español, de autoridades civiles, militares y miembros de la Familia Real—, el lugar de su estancia ha salido a la luz. Según informó 'Mujer hoy', los monarcas aterrizaron en Atenas el pasado 7 de Agosto a las 21.30 horas.

Aún se desconoce el lugar exacto en el que pasarán sus vacaciones. Según algunas fuentes, los monarcas, estarían alojados en la mansión que los Reyes de los Países Bajos, Guillermo Alejandro y Máxima, poseen en el Peloponeso.

Adquirida en 2012 por los Reyes de los Países Bajos al fotógrafo alemán Manfred Ricker por algo menos de 5 millones de euros, la villa —de más de cuatro mil metros cuadrados— está compuesta por tres edificios independientes. Se trata de un auténtico paraíso, con pista de tenis, piscina, playa privada y un puerto privado, además ofrece unas espectaculares vistas al Golfo del Sarónico.

Reencuentro familiar

No se descarta que los monarcas españoles aprovechen su estancia en Grecia para reencontrarse con los primos de Felipe II, descendientes de Constantino, hermano de doña Sofía y último rey de Grecia antes de la abolición de la monarquía.

La Familia Real griega perdió la nacionalidad en 1994, tras la aprobación de una ley impulsada por el gobierno socialista del PASOK, que establecía condiciones estrictas su recuperación, como reconocer la República helénica y renunciar a los títulos nobiliarios.

El pasado invierno, dos años después del fallecimiento de Constantino, sus cinco hijos y varios de sus nietos consiguieron recuperar la nacionalidad griega y adoptaron oficialmente el apellido `De Grecia´.

Doña Sofía y sus hijas, las infantas Elena y Cristina, mantienen una estrecha relación con sus parientes griegos. El pasado septiembre viajaron a la capital para asistir a la boda de Teodora De Grecia con Mattheu Kumar, y regresaron en febrero como invitadas al enlace de Nicolás de Grecia en Jrysí Vardinoyanis, hija del magnate griego Yorgos Vardinoyanis.