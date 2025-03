Carlos III reaparece tras salir del hospital: así es su apuesta por las terapias alternativas

Desde hace meses, la salud del Rey Carlos III ha sido un tema de intenso seguimiento en el Reino Unido. Desde que en febrero de 2024 el Palacio de Buckingham anunció su diagnóstico de cáncer, el monarca ha intentado mantener su agenda lo más activa posible, convencido de que el trabajo es una fuente de energía y estabilidad. Sin embargo, la realidad de su tratamiento lo ha obligado a hacer pausas. La más reciente ocurrió este jueves, cuando experimentó efectos secundarios de su tratamiento que requirieron una breve hospitalización en la London Clinic, el mismo centro donde fue tratado por una próstata agrandada el año pasado.

El Palacio confirmó que, tras unas horas de observación, el Rey regresó a su residencia de Clarence House, donde sigue atendiendo sus responsabilidades desde su despacho. Sin embargo, por recomendación médica, se cancelaron sus compromisos oficiales del jueves por la tarde y del viernes, incluyendo una serie de actos en Birmingham. «Su Majestad desea expresar sus disculpas a todos aquellos que puedan haberse visto afectados o decepcionados por esta decisión», comunicó la Casa Real, pero insistió en que se trata de un contratiempo menor en un tratamiento que, según fuentes oficiales, sigue «en la dirección correcta».

La noticia generó preocupación y reacciones inmediatas, incluyendo un mensaje del primer ministro Keir Starmer, quien a través de un portavoz expresó que «el primer ministro desea a Su Majestad el Rey todo lo mejor tras su estancia en el hospital». Sin embargo, en Buckingham subrayan que el episodio fue breve y que Carlos III sigue manteniendo su rutina dentro de lo posible.

Actitud de resiliencia

La actitud del Rey ante la enfermedad ha sido resiliente. Durante una visita reciente a la Universidad de Ulster en Irlanda del Norte, conversó con pacientes oncológicos y, con su característico humor británico, preguntó: «¿Están logrando sobrevivir bien a los efectos secundarios?». Luego, con una sonrisa, citó a Winston Churchill: «Keep buggering on», una expresión coloquial que podría traducirse como «hay que seguir tirando» o «seguir adelante como sea». Para él, mantenerse activo ha sido clave, aunque en más de una ocasión la Reina Camila ha dejado entrever su preocupación por el ritmo que mantiene su esposo. En un acto del año pasado bromeó diciendo que «estaría mejor… si se comportara», en referencia a su inagotable energía.

Sin embargo, más allá de su actividad pública, Carlos III siempre ha tenido una visión particular sobre la salud y el bienestar, influenciada por su creencia en la medicina integrativa. Su médico de cabecera y encargado de supervisar su tratamiento, el doctor Michael Dixon, es un firme defensor de esta filosofía, que, asegura, no busca reemplazar la medicina convencional, sino complementarla con enfoques alternativos. «El doctor Dixon no cree que la homeopatía pueda curar el cáncer. Su posición es que las terapias complementarias pueden acompañar los tratamientos convencionales, siempre que sean seguras, apropiadas y basadas en evidencia», aclaró el Palacio de Buckingham ante las críticas que surgieron cuando el médico fue nombrado jefe del Royal Medical Household.

Enfoque holístico

El propio Carlos III ha sido un defensor de este enfoque durante décadas. En 1993 fundó la Foundation for Integrated Health para explorar la combinación de «terapias complementarias seguras y probadas» con la medicina moderna. Siempre ha dejado claro que no se trata de rechazar los tratamientos convencionales, sino de buscar un equilibrio entre distintos enfoques. «No se trata de rechazar la medicina convencional en favor de otros tratamientos: el término 'medicina complementaria' significa precisamente lo que dice», explicó en su momento.

Parte de su filosofía de bienestar también se refleja en su estilo de vida. El monarca ha promovido la agricultura ecológica durante años y consume productos cultivados en sus propias tierras. Su dieta es sana y basada en alimentos orgánicos, algo que también aplica cuando viaja. En más de una ocasión, ha solicitado que le envíen preparados específicos de los lugares que frecuenta, como la sopa de puerro del centro de salud Soukya en la India.

Este spa, dirigido por el doctor Issac Mathai, ha sido un refugio para el Rey y la Reina Camila. Se trata de un exclusivo centro de bienestar en Bangalore, ubicado en una finca de varias hectáreas, donde se combinan tratamientos de yoga, acupuntura, reflexología, medicina ayurvédica y terapias de desintoxicación. «Los tratamos como a cualquier otro huésped, pero ellos aprecian la privacidad y el espacio que no pueden tener en el palacio con una flota de seguridad y personal», explicó Mathai en su momento a la prensa local.

Por otro lado, 'RadarOnline' adelantó que entre los tratamientos que podría estar usando el monarca estarían algunos procedentes del cannabis. «No hay nada malo en probar algo experimental», afirman fuentes cercanas a Carlos III.

El Rey Carlos III ha visitado Soukya en varias ocasiones y lo considera un lugar ideal para recuperar energías. Allí celebró su 71 cumpleaños, plantó un árbol de champak y se mostró especialmente interesado en la vaca vechur del centro, cuya leche se dice que tiene propiedades especiales. Mathai ha asegurado que el monarca es un firme creyente en los beneficios del yoga y la meditación, y que ha incorporado algunas de estas prácticas en su vida diaria. «El Rey hace yoga, meditación y disfruta de nuestras terapias ayurvédicas, incluyendo el shirodhara, en el que se vierte aceite caliente o leche sobre el 'tercer ojo' en la frente», comentó el especialista.

De hecho, Mathai ha visitado Londres en varias ocasiones para consultas privadas con Carlos III y ha hablado de la posibilidad de abrir un centro similar en Dumfries House, en Escocia. La idea, que está en discusión, es que ofrezca una combinación de ayurveda, yoga y naturopatía junto con la medicina convencional, y que sea accesible para la comunidad local.

Evolución positiva

Sin embargo, aunque el monarca ha sido un ferviente defensor de este enfoque holístico, las especulaciones sobre que habría abandonado su tratamiento contra el cáncer en favor de la homeopatía han sido tajantemente descartadas por su entorno. Publicaciones de dudosa credibilidad han insinuado que el Rey habría reemplazado la medicina convencional por terapias alternativas, pero fuentes cercanas y expertos en la familia real han negado rotundamente esas afirmaciones. Lo que sí es altamente probable es que esté complementando su tratamiento con algunos de los enfoques en los que siempre ha creído.

Por ahora, el Palacio de Buckingham insiste en que la evolución del monarca es positiva y que su equipo médico sigue de cerca cada paso de su recuperación. Aunque su agenda ha tenido que ajustarse, sigue manteniendo compromisos cuando su salud se lo permite, y su visita de Estado a Italia, prevista para dentro de diez días, sigue en pie. Eso sí, la esperada e histórica audiencia con el Papa Francisco, quien también atraviesa problemas de salud, ha sido pospuesta.

Desde Buckingham se ha indicado que no habrá comunicados regulares sobre la salud del Rey, salvo cuando haya cambios en su agenda. «El episodio hospitalario fue breve, el tratamiento continúa según lo previsto, y el Rey sigue plenamente comprometido con sus responsabilidades institucionales», declaró un portavoz.