El Rey Carlos III se convierte en competencia directa de Meghan Markle con el anuncio del documental que prepara

La vida que emprendieron el Príncipe Harry y Meghan Markle desde su salida de la Familia Real británica pasaba por una significativa decisión con la que rompían cualquier lazo familiar que les quedase en Reino Unido. El documental que llevaba el nombre de la pareja fue el salto de los exmiembros de la Corona al mundo del streaming para expresar con más sinceridad que nunca el relato hasta entonces silenciado de su historia personal y sentimental. Con pocos episodios, Harry y Meghan ingresaron lo suficiente para reconstruir su vida en Montecito y descubrieron el mundo audiovisual del que ya no se despegan.

Casi en paralelo al enfrentamiento que vivía la Casa Real con la salida de Harry, su hermano también se sumaba al carro del documental real con el suyo propio. Y para desbancarse de lo que se consideró una producción para desvelar una cara desconocida de la Corona, el del Príncipe Guillermo hablaba de las diferentes iniciativas que podían llevarse a cabo para ayudar a las personas en situación vulnerable aunque no estuvo exento del recuerdo de su madre. Ahora, el Rey Carlos III ha dado un nuevo golpe sobre la mesa con un proyecto en forma de documental con el que abre la puerta a competir con su familia por las audiencias.

Según desvelaba el pasado fin de semana el diario 'The Times', el monarca británico se encuentra dividiendo su tiempo entre los asuntos oficiales y las grabaciones de un nuevo documental en Dumfries House que se espera salga a la luz a finales de este año. Tras un 2024 marcado por su enfermedad, Carlos III ha decidido no echar más leña al fuego de la historia familiar para mostrarse más filosófico tratando cómo las personas, la naturaleza y el entorno están conectados entre sí. Este documental no es el primer proyecto del Rey que versa sobre esta reflexión, en 2010 ya publicó un libro que defendía mirar el mundo desde su armonía. «Esta es una oportunidad para 'mostrar, no contar' cómo pueden transformar a las personas, los lugares y, en última instancia, el planeta. Creo que muchos se sorprenderán genuinamente por la escala, el alcance y la visión de todo esto, para lo cual Dumfries House sigue siendo el 'laboratorio viviente'», han expresado sobre el objetivo del documental.

«Ansioso por ver cómo se puede comunicar el concepto Harmony a una audiencia nueva e internacional, utilizando algunos de los mejores talentos creativos de la televisión», Carlos III también pretende centrar su nuevo proyecto profesional en su faceta más solidaria y protectora de la naturaleza con labores que buscan evitar la crisis ambiental. El Rey a lo largo de su vida ha impulsado de diferentes maneras acciones para concienciar sobre la necesidad de luchar contra esta problemática social, y ahora con su documental espera poder alcanzar nuevas audiencias con el mismo mensaje.

Pero lo que menos ha pasado desapercibido para la prensa es la plataforma elegida por el monarca para llevar a cabo la producción de su documental. Siendo la BBC y la ITV sus canales de referencia para producciones similares, esta vez el Rey ha firmado con Amazon con una decisión que especulan pueda tener la intención de competir directamente contra su hijo y su mujer que trabajan con Netflix, principal plataforma competidora en el mundo del streaming. «No es la mejor noticia para el rival de Amazon, Netflix, que tiene un acuerdo millonario de varios años con los duques de Sussex», han expresado desde 'The Times' asegurando que el Rey también se reunió con otras plataformas hasta elegir la definitiva.

Aunque han dejado claro que el proyecto de Carlos III no tendrá minutos de polémicas, el anuncio llega en un momento en el que está pendiente de estrenarse la nueva docuserie sobre el estilo de vida de Meghan Markle. Obligado a mantenerse neutral, la plataforma y huir de los asuntos controvertidos para los medios son una declaración de intenciones en la presente etapa de recuperación del monarca en la que entra en sus planes acercarse más al público y mostrarse como nunca antes se había imaginado. Por el momento no se han conocido más detalles del documental, que podría contar con la voz del monarca como narrador en un rol que ya probó su hermano en su carrera en el mundo audiovisual con reportajes de la historia británica.