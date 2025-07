El reto con el que Anabel Pantoja podría volver a la televisión

Hace casi tres años que Anabel Pantoja abandonó la televisión. A principios de 2022, tras su ruptura con Omar Sánchez y todo lo que se estaba diciendo de ella en 'Sálvame' fue una última vez para despedirse y, poco después, el programa fue cancelado. En septiembre de 2023 estuvo brevemente como colaboradora de 'Gran hermano VIP', pero tras el final de su participación decidió mantenerse apartada de los platós.

Ahora, después de haber sido madre y de haber estado en el centro del huracán tras el ingreso de su niña, Anabel Pantoja podría estar planteando su regreso a la televisión. Según ha asegurado Carlota Corredera esta semana en 'Tentáculos', la sobrina de Isabel Pantoja estaba «muy subidita» en la boda de Susana Bicho porque acababa de firmar un nuevo contrato que le garantizaría ese retorno a la pequeña pantalla.

No sería como colaboradora sino como protagonista, encima como uno de los grandes nombres de un nuevo programa. Concretamente, un 'show' de talentos en el que podría ponerse en forma y demostrar el sentido del humor, del ritmo y del esfuerzo que alguna vez ha compartido en sus redes sociales. ¿Qué suma todo esto? Pues un 'Bailando con las estrellas', en donde compartiría el mayor caché junto con el nombre de Bárbara Rey.

El programa se emitió por última vez en 2018 en RTVE, presentado por Roberto Leal, y ahora volvería en una versión renovada de Telecinco. Por lo tanto, Anabel Pantoja tendría la oportunidad de continuar trabajando con la cadena que siempre ha confiado en ella pero en un formato más amable en el que no habría espacio para hablar de su vida privada.

Este viernes se han ido filtrando otros de los posibles concursantes de este espacio, que serían la propia Anabel Pantoja, Manu Tenorio, Nona Sobo, Bárbara Rey, Blanca Romero, Pene Navarro o el camarero de 'First Dates' Matías Roure. Sin embargo, según contaba Carlota Corredera, la sobrina de Isabel Pantoja le habría escrito para desmentir la información que la presentadora insistía en confirmar. «Me alegro muchísimo porque eso significa que vuelves al mundo laboral y vuelves a Mediaset, la que ha sido tu casa durante mucho tiempo y además digo que lo disfrutes de corazón. Y si me escribes otra vez para decirme que no has firmado nada, yo seguiré creyendo a mi fuente. Que te quiero mucho Anabel, te quiero mucho«, comentaba la gallega.

Muchos frentes abiertos

Un retorno mediático que tendría que convivir con el caso judicial que permanece abierto. Hace solo unos días se conoció que la Fiscalía había archivado la demanda por revelación de secretos que Anabel había presentado contra algunos medios. En mayo, también se llevó otro varapalo: la justicia le dio la razón a Marta Riesco en otro proceso legal por vulneración del honor acometido por la prima de Kiko Rivera, por lo que tendría que pagarle 50.000 euros a la periodista.

Pero el caso más importante es el de su bebé. Desde enero la justicia investiga a Anabel y su pareja por presunto maltrato a su hija. Una causa que comenzó tras un informe de los médicos después del paso de la pequeña por el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Mientras se esperan novedades en esta materia, la 'influencer' ha seguido con su vida con normalidad y eso implica también la posibilidad de volver a la televisión.