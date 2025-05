El resurgir de Beatriz Trapote gracias a 'Pesadilla en el Paraíso'

Con su simpatía y desparpajo, Beatriz Trapote se ha sabido ganar el corazón de los espectadores de 'Pesadilla en el Paraíso'. La presentadora, con sus alegatos, está siendo la mejor defensora, de su marido Víctor Janeiro durante su concurso. Hasta la propia Belén Esteban se ha encargado de felicitarla públicamente: «No tengo contacto con ella, pero ha hecho una muy buena defensa», declaraba.

La ex de Jesulín de Ubrique pedía el voto para el tío de su hija, Andrea Janeiro. «Es por justicia y lo digo de corazón», comentaba la colaboradora y añadía que lo justo era que el hermano de Jesulín se impusiera a Daniela Requena, a Bea Retamal y a Iwan Molina en la final del concurso. «Es el único que ha trabajado» en la granja: «Dicen que no habla, pero no es que no hable, es que no le gustan las movidas de esa casa de locos», aclaraba Belén.

Beatriz Trapote no ha faltado ni una sola semana a su cita con el programa para defender a capa y espada a su marido. Su relación comenzaba en el año 2007, cuando ella era reportera del programa de Telecinco 'Está pasando' y fue a hacerle una entrevista al torero.

Los espectadores fueron testigos del comienzo de su romance. Allí mismo y ante las cámaras, surgió el flechazo entre ambos. Durante la entrevista ya se podía palpar la química entre los dos. Al poco tiempo hicieron oficial su noviazgo.

Beatriz Trapote y Victor Janeiro en su primera entrevista instagram

Su relación no ha sido nada fácil. Muchos no apostaban un duro por ellos y las críticas les han perseguido desde entonces. Incluso rumores de infidelidad han rondado sobre su relación. En el mes de enero de 2011, Rocío Aguas, se sentó en el programa 'Sábado Deluxe' para contar que había tenido un affaire con el hermano de Jesulín de Ubrique, contando detalles muy íntimos del torero.

Esa entrevista afectó muchísimo a Beatriz que, días después, tuvo que acudir al 'El programa de Ana Rosa', donde trabajaba como colaboradora, a dar la cara. La periodista completamente abatida no pudo contener las lágrimas y mostrarse hundida.

Al final el tiempo les ha dado la razón. Seis años más tarde de comenzar su noviazgo, en Noviembre de 2013, contraían matrimonio. Celebraron una boda por todo lo alto en Jerez de la Frontera ante 450 invitados, en una finca preciosa muy vinculada al mundo del toro. Una boda de ensueño para los dos.

La periodista poco a poco dejó de ser una habitual en los programas de televisión. Decidió alejarse de los medios de comunicación y centrarse más en su marido y su tres hijos: Víctor (de 6 años), Oliver (de 3 años) y Brenda (de 1 año). Nacidos fruto de la reproducción asistida, debido a los problemas de fertilidad de Víctor.

Apariciones televisivas

En 2010, Beatriz decidió concursar en 'Supervivientes'. Se quedó en las puertas de la final aunque fue una gran concursante. Su discurso de despedida estuvo dedicado al torero: «Ha sido una de las cosas que más me ha afectado, el estar lejos de Víctor. Yo sé que él también me ha echado de menos y nada, decirle, 'cariño que voy para allá'», declaraba.

Beatriz Trapote en 'Supervivientes' d.R.

El siguiente concurso en el que la periodista demostró sus habilidades fue en 'Mira quien salta' y lo hizo junto a su marido. Un concurso donde 18 famosos competían entre sí mediante la realización de todo tipo de pruebas de salto con el objetivo de experimentar los riesgos que ocasiona el deporte en un entorno acuático. Tanto ella como Víctor Janeiro hicieron saltos a un nivel casi profesional. Beatriz salió expulsada antes que él.

Problemas económicos

Hace unos meses, la cuñada de Jesulín de Ubrique reconocía los problemas económicos que atravesaba la pareja. La periodista reconocía que todas las participaciones de su marido, en los últimos concursos televisivos, se debían a lo mal que lo estaban pasando desde la pandemia.

«Víctor entra porque la pandemia ha hecho mucho daño. Lo hemos pasado muy mal y lo estamos pasando muy mal. Han sido dos años durísimos, de pérdidas. Tenemos tres hijos y hay que alimentarlos», confesaba Trapote.

La vuelta de Beatriz a la televisión ha sido un golpe de aire fresco. Su reaparición como defensora de su marido, ha hecho que los espectadores quieran que se convierta en una de la habituales de la cadena.

