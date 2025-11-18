La reportera a la que relacionan con Cayetano Rivera se pronuncia: «Somos dos adultos, libres y solteros»

Cayetano Rivera está en el ojo del huracán por su accidente la urbanización de Sevilla en la que vive. Tras acudir el lunes a una vista oral, horas más tarde sorprende la noticia de que podría tener una nueva ilusión en lo personal. ... La revista 'Semana' ha adelantado que lleva información este miércoles relacionada con esta supuesta nueva pareja. Ante el silencio del torero ahora ha sido ella quien se ha pronunciado.

La protagonista no es otra que Gemma Camacho, reportera de 'El tiempo justo', tal y como revelaba Arnau Martínez en 'No somos nadie', que dejaba claro a su vez que no era nada serio. Ante las informaciones que se han ido publicando, la comunicadora ha querido intervenir a través de uno de sus compañeros para pronunciarse al respecto.

Son sus primeras palabras después de que saltara el escándalo han sido a través de sus compañeros, que han hablado con ella y han desvelado cómo se encuentra la joven. «Yo he hablado con Gemma y está nerviosa por toda esta información. Ella no quiere hablar porque no está en este mundo», ha expresado el presentador.

Ha sido a través de Leticia Requejo que Gemma se ha pronunciado por primera vez, puesto que quiere mantenerse alejada del foco mediático. «Estoy tranquila y quiero respetar mi intimidad, igual que él», ha leído la periodista las palabras de la supuesta ilusión de Cayetano Rivera.

«Cayetano y yo nos conocemos desde hace unos años, somos muy buenos amigos», ha indicado Gemma, dejando claro que si hay algo entre ellos ahora surge después de haber construido algo más duradero. «Le admiro y tiene un corazón enorme. Ambos somos dos personas adultas, libres y solteras, para viajar y disfrutar de la vida juntas o separados», ha añadido. Sin desmentir que exista algo entre ellos, sus palabras han dado fuelle a los rumores.

Cayetano Rivera EP

No hay fotos

De esta manera ha confirmado lo que Jorge Borrajo, director de 'Semana', ha comentado previamente. «Son amigos desde hace tiempo, tienen una relación de amistad desde hace años, pero el problema es que de un tiempo a esta parte, hay algo más. Y lo que antes eran quedadas, ahora son citas, incluso viajes románticos para dos a Italia, como el que hicieron hace unos días», ha indicado en 'El tiempo justo'.

Según ha indicado, los dos 'amigos' hicieron un viaje junto a Milán pero llegaron por separado, él desde Sevilla y ella desde Madrid. Sin embargo, aunque parece que el miércoles se conocerá más información, no hay fotografías de ellos juntos: «Hasta donde he podido preguntar, que al final es el círculo donde nos movemos las revistas, no existen tales fotos».