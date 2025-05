La relación de Edurne y David de Gea: su hija Yanay, planes de volver a ser padres y su nueva vida en Italia

Han pasado casi 20 años desde que una jovencísima Edurne se subió por primera vez al escenario de la cuarta edición de 'Operación Triunfo', donde deslumbró al público y consiguió ganarse un hueco en el panorama musical de nuestro país. Lo demás es historia: cuenta ya con ocho discos publicados, ha participado en programas como '¡Más que baile!', 'Tu cara me suena' o 'Got Talent'.

Ahora, tras su salida de Telecinco, la cantante y presentadora afronta una nueva etapa en Antena 3 como juez de 'La Voz Kids', que estrenó su sexta temporada este pasado sábado en la cadena. Este fichaje generó mucha polémica tras su anuncio, pues muchos entendieron que su adiós a Mediaset había estado motivado por esta oferta: «No dejé 'Got Talent' por 'La Voz', quiero aclarar esto porque dio esa sensación», contó en una entrevista al portal 'Vertele!'.

Al margen de su faceta más televisiva y musical, lo cierto es que su lado más personal también ha generado mucha fascinación desde hace años. La intérprete de temas como 'Amanecer' o 'Demasiado Tarde' comparte su vida desde hace 15 años con el futbolista español David de Gea, con el que se casó el pasado 2023 y junto al que ha tenido a su única hija, Yanay. Repasamos todo lo que debes saber sobre su historia de amor y sus próximos planes para volver a ser padres.

Del flechazo inicial a mantener una relación a distancia durante una década

El amor entre Edurne y David de Gea surgió de la manera más inesperada. Fue en 2010 cuando la extriunfita y el guardameta coincidieron por primera vez en un estudio de grabación, al que habían acudido a grabar un villancico solidario de la Fundación Aladina. Allí, ambos conectaron y, desde entonces, han sido inseparables.

Por entonces, el portero aún militaba en las filas del Atlético de Madrid, aunque apenas unos meses más tarde, diría adiós al club donde había crecido para embarcarse en una nueva aventura. En el verano de 2011, el futbolista recibió la llamada del Manchester United, equipo en el que jugó hasta hace un par de años, y partió hacia Londres, lejos de su amada.

Sin embargo, ni siquiera esto pudo separar a una pareja que dejó a un lado los kilómetros para convertirse en una de las relaciones más consolidadas del fútbol español. A pesar de que los compromisos de Edurne la retenían en España, la pareja fue afianzándose y continuó su historia de amor en la distancia.

David de Gea y Edurne forman una de las parejas más consolidadas del fútbol español GTRES

Fue en 2018 cuando la cantante decidió dar el salto definitivo y mudarse a Manchester para poder estar más cerca del que ahora es su marido. «Al final me he mudado allí. Yo vivo en Manchester y vengo aquí a España para trabajar. Finalmente no ha podido ser que él esté aquí, pues ya me voy yo, no pasa nada», confesaba la cantante poco después de tomar esta decisión ante los micrófonos de Europa Press.

Su hija Yanay y el deseo de volver a ser madre

Apenas dos años más tarde de mudarse a Inglaterra, la cantante anunciaba que estaba embarazada de la que sería su primera hija. En marzo de 2021, la pareja daba la bienvenida a la pequeña Yanay, que podría seguir los pasos de su madre en el mundo del espectáculo. «Se ríe muchísimo, se nota que le gusta la música», afirmó su madre.

A pesar de que ha admitido en más de una ocasión que «la maternidad es dura», en los planes de la pareja sí entra un nuevo hijo próximamente. «Todavía no sé cuando, porque con todo el trabajo que tengo es un poco inviable», explicaba hace unos meses la extriunfita, que no descarta volver a ser madre pronto. «Me gustan mucho los niños, soy muy familiar y no quiero tener hija única. Me gustaría que Yanay tenga un hermanito o una hermanita».

Este nuevo embarazo todavía tendrá que esperar, pues Edurne afronta una de las etapas más especiales de su carrera, con muchos proyectos que están a punto de ver la luz: «Es que estoy tan contenta, tan feliz ahora, tengo tantas cosas y proyectos que al final no veo el momento. Nunca es el momento, pero bueno», dijo en otra entrevista al hablar de una segunda maternidad junto a David de Gea.

Boda sorpresa tras 12 años de relación

La pareja sorprendía el pasado verano de 2023 al anunciar que, tras 12 años de relación, se habían casado. Lo hicieron en una íntima ceremonia celebrada en el mes de julio en Menorca, a la que acudieron familiares y amigos íntimos de la pareja, entre los que destacan algunas 'celebrities' como Risto Mejide, Dani Martínez o Santi Millán.

El lugar escogido para la especial ocasión, que ambos mantuvieron en la más estricta intimidad, fue la cantera Les Pedreres de Lhitica de S'Hostal. Este espectacular espacio esculpido en la roca, compuesto por laberintos, jardines y grandes excavaciones, se encuentra muy cerca de la localidad balear de Ciutadella.

La cantante eligió un vestido de novia del diseñador Elie Saab, con escote de palabra de honor y repleto de motivos florales, complementado con un semirecogido romántico con los mechones delanteros sueltos y unas ondas suavemente marcadas. Por su parte, el novio eligió un traje verde bosque, con una camisa blanca y corbata negra.

Su nueva vida en Italia tras el fichaje de De Gea por la Fiorentina

El fichaje de David de Gea por la Fiorentina, tras varios meses sin equipo, ha llevado a la familia directa a Italia, donde el futbolista se ha instalado durante los últimos meses para jugar en el Calcio. Tras anunciarse su aterrizaje en Florencia, Edurne se mostró muy contenta por su pareja y también por el nuevo destino: «Yo estoy feliz. Italia es un país que siempre me ha gustado y que he visitado bastante. Estoy feliz de que esté en un equipazo como la Fiorentina y ahí estaremos apoyándole», aseguró en aquel momento.

A pesar de que la intérprete de 'Amores Dormidos' pasa buena parte de su tiempo junto a su marido, todavía no ha cogido las maletas para instalarse allí definitivamente: «No me he mudado en sí, vuelvo a viajar, vuelvo a los aviones», contaba el pasado diciembre en una entrevista, mostrando que ambos volvían a mantener una relación a distancia. «Nos vemos muchísimo, las agendas se cuadran y son dos horas de avión, así que voy y vengo muchísimo».