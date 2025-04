La relación actual de Al Bano y Romina Power tras la desaparición de su hija Ylenia: de su divorcio a su reconciliación

Durante casi 30 años, Albano Carrisi y Romina Power fueron una de las parejas más mediáticas de la música internacional. El matrimonio no sólo consiguió convertir temas como 'Felicità' o 'Libertà' en auténticos himnos, sino que también logró ganarse un hueco en todas las portadas de la prensa del corazón gracias a su idílica relación. Todo ello antes de que la desaparición de su hija Ylenia abriera unas heridas que tardaron casi 20 años en cerrarse.

La tragedia familiar supuso el punto y final de la unión amorosa entre ambos, aunque no el del dúo musical que formaron durante muchísimos años. Ahora, casi 25 años después de que su primogénita se desvaneciese sin dejar rastro, lo cierto es que la relación entre ambos ha cambiado mucho. Del mediático divorcio que protagonizaron y los reproches continuos en televisión durante principios de los 2000 a colación de su pérdida, Al Bano y Romina pasaron a volver a subirse a los escenarios para reinterpretar sus canciones más escuchadas.

Ahora, la pareja musical regresa a los escenarios españoles con una nueva gira, que les llevará a ciudades como Madrid, Barcelona y Marbella en los próximos meses. Con motivo de estos conciertos, el italiano y la estadounidense acuden como invitados este martes a 'El Hormiguero', el programa de Pablo Motos, donde no faltarán preguntas sobre su pasado y su complicidad sobre los escenarios.

Repasamos todo lo que debes saber sobre las más de cinco décadas de amor, tragedias y enemistad entre Al Bano y Romina Power.

Al Bano y Romina, un amor de película que duró 30 años

Albano Carrisi y Romina Power formaron durante casi tres décadas una pareja de película que, casualmente, surgió gracias al rodaje de la cinta 'Nel sole'. Ambos se conocieron en 1969 mientras grababan este musical italiano, cuando la hija de Tyrone Power y Linda Christian tenía tan sólo 17 años y el cantante, de 24, acababa de despegar con su carrera. Para ambos fue amor a primera vista: el italiano se quedó deslumbrado con la belleza de su protagonista y a ella la conquistó su seducción y simpatía.

Albano Carrisi y Romina Power se conocieron durante el rodaje de la película italiana 'Nel sole' en 1969 IMDB

Sin embargo, los inicios de su relación no fueron nada sencillos para ninguno de los dos, pues ambas familias desaprobaban su unión. A Christian no le gustó nada que su hija comenzara un romance con un hombre al que consideraba «pobre, campesino y vulgar»: «Su mamá no veía en mí el príncipe azul para su hija, porque era demasiado negro para ser azul y demasiado blanco para ser negro», contaría tiempo después el propio Al Bano, que tampoco contentó a su madre, Jolanda, con su decisión. «No has de estar con actrices y americanas porque todas son 'mezza puttane' (medio prostitutas)», le llegaría a decir su progenitora.

A pesar de la disconformidad de su entorno, la pareja decidió contraer matrimonio pocos meses después de conocerse, con la jovencísima Romina ya embarazada de su primera hija. Lo hicieron en el pueblo natal del cantante, Cellino San Marco, el 26 de julio de 1970 y a las puertas de la iglesia donde la pareja se dio el 'sí, quiero' acudieron más de 30.000 personas.

Romina Power y Albano en una actuación en los años 80 ABC

Cuatro meses después de la ceremonia nacería Ylenia María, la primogénita de la pareja. A ella le siguieron tres hijos más, Yari Marco (1973), Cristel Chiara (1985) y Romina Iolanda (1987), junto a los que formaron una consolidada familia numerosa durante casi tres décadas.

A toda esa felicidad familiar se sumaría también al proyecto musical que nacería en 1975, bajo el nombre de Al Bano y Romina, y que les llevó a los escenarios de todo el mundo y a participar en hasta dos ocasiones en el Festival de Eurovisión. A sus espaldas quedan temas tan conocidos como 'Felicità', 'Sharazan', 'Libertà' o 'Ci sarà', con las que encabezaron las listas de éxitos durante años.

La dolorosa desaparición de su hija Ylenia catapultó la ruptura de su matrimonio

La tragedia se cerniría sobre la familia Carrisi-Power apenas 25 años después de sellar su amor. En 1993, con apenas 23 años, su hija mayor, Ylenia, desapareció en Nueva Orleans sin dejar rastro la víspera del Año Nuevo y con mucho misterio en torno a su paradero. Se organizó entonces una búsqueda internacional, aunque las dudas no se esclarecieron en absoluto para un matrimonio que quedó absolutamente destrozado por la pérdida de su primogénita.

Todavía ahora, casi 30 años después de esta desaparición, el paradero de la hija del dúo musical sigue siendo todo un misterio. En aquel momento, todas las pistas apuntaron a un posible suicidio, una hipótesis que respaldaba el único testimonio fiable sobre lo sucedido: el de un guardia del puerto que aseguraba que había visto a una joven que parecía Ylenia arrojándose al río Mississippi tras gritar que «pertenecía al agua», una frase que esta solía decir antes de zambullirse en el mar a nadar.

Ylenia, hija de Albano y Romina, desapareció la víspera de Año Nuevo de 1993 y su paradero nunca se ha esclarecido GANDOLFI ENRICO

Una historia que, además, respaldaba las creencias de Al Bano de que su hija estaba muerta y que cursó en 2013 la solicitud para que se declarase oficialmente su muerte, algo que el Tribunal de Brindisi le concedió apenas un año después. Diferente era la opinión de Romina, que siempre mantuvo la esperanza de que su hija seguía viva y que había sido retenida en contra de su voluntad.

La desaparición de Ylenia, sumada a los desencuentros que el matrimonio había tenido sobre los escenarios, acrecentó la tensión entre ambos. A finales de los 90, Al Bano y Romina ponían fin a su colaboración musical y, poco después, en 1999, anunciaban también el punto y final de su matrimonio tras más de tres décadas de amor.

Un duro divorcio, un segundo matrimonio y su relación actual

La pareja continuó entonces con sus caminos separados, aunque no se divorciaron oficialmente hasta años después, en 2012. Él decidió entonces mantener su carrera en solitario, mientras que ella se alejó del ojo público y continuó investigando en Estados Unidos los detalles de la desaparición de su hija mayor con expertos en la materia y videntes, en busca de alguna pista que le llevara a su paradero. Todo ello no evitó que ambos protagonizaran todo tipo de encontronazos en programas de la televisión española e italiana.

Durante este tiempo separados, Al Bano rehizo su vida con otra mujer, la cantante y presentadora Loredana Lecciso, a la que conoció en el colegio al que acudían las hijas de ambos y con quien tuvo dos hijos, Jasmine (2000) y Al Bano (2002). Sin embargo, en 2018, casi 18 años después de darse el 'sí, quiero', la pareja anunciaba su separación. El motivo al que se aludió entonces como causa de la ruptura fueron los celos.

Respecto a su relación actual con Romina, tras años de desencuentros, el matrimonio volvió a reconciliarse artísticamente en un concierto celebrado en Moscú en 2013: «Después de muchos años sin hablarnos, ha pasado la guerra y ha surgido la paz entre nosotros», contó entonces el italiano, contento tras enterrar el hacha de guerra con la que fuera su mujer durante 30 años. «Romina conoció después a mi nueva familia y a mis hijos y se produjo entre ellos una fusión muy interesante», aseguró Al Bano tras su reencuentro en los escenarios.

En 2020, la estadounidense y su exmarido publicaron su último disco, 'Raccogli l'attimo', confirmando así la vuelta del mítico dúo con el que triunfaron durante casi tres décadas. Ahora, Al Bano y Romina volverán a subirse a los escenarios en una gira que traerá éxitos como 'Felicità' a estadios como el Movistar Arena o el festival Les Nits de Barcelona durante los próximos meses