Suscribete a
ABC Premium

Quién fue la Reina Sirikit de Tailandia, la 'Jackie Kennedy asiática' y madre del Rey de Tailandia

La reina madre fallecía el pasado 24 de octubre a los 93 años de edad tras llevar varios años retirada de la vida pública

La visita secreta de la princesa de Tailandia a Madrid

Muere a los 93 años la reina madre de Tailandia Sirikit

Quién fue la Reina Sirikit de Tailandia, la &#039;Jackie Kennedy asiática&#039; y madre del Rey de Tailandia
gtres
Laura G. Calleja

Laura G. Calleja

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Casa Real tailandesa está de luto. La reina madre Sirikit Kitiyakara, una de las figuras más queridas y longevas del país, falleció el pasado 24 de octubre en Bangkok a los 93 años, tras más de una década retirada de la vida pública. ... Con ella se apaga una de las últimas luces del viejo esplendor de la monarquía asiática, esa que combinaba tradición, devoción y una elegancia natural que la prensa occidental llegó a comparar con la de Jackie Kennedy.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app