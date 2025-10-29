Quién fue la Reina Sirikit de Tailandia, la 'Jackie Kennedy asiática' y madre del Rey de Tailandia

La Casa Real tailandesa está de luto. La reina madre Sirikit Kitiyakara, una de las figuras más queridas y longevas del país, falleció el pasado 24 de octubre en Bangkok a los 93 años, tras más de una década retirada de la vida pública. ... Con ella se apaga una de las últimas luces del viejo esplendor de la monarquía asiática, esa que combinaba tradición, devoción y una elegancia natural que la prensa occidental llegó a comparar con la de Jackie Kennedy.

Sirikit no solo fue la esposa del legendario Rey Bhumibol Adulyadej (Rama IX), el monarca que mantuvo unido a Tailandia durante más de 70 años, sino también el espejo en el que se miró toda una generación de mujeres tailandesas. Educada entre Bangkok, Londres y París, la joven Sirikit conoció al entonces Príncipe Bhumibol mientras su padre servía como embajador. Se casaron en 1950, poco antes de la coronación de él, y desde entonces su destino quedó ligado para siempre a la historia del país.

Sirikit ejerció de reina consorte durante más de seis décadas, y de regente temporal en 1956, cuando su marido se retiró al templo por un tiempo. Fue una monarca que impulsó fundaciones, revitalizó las artesanías locales y logró que el 12 de agosto, su cumpleaños, se convirtiera en el Día de la Madre en Tailandia.

Sirikit fue madre de cuatro hijos, pero el nombre que más resonará tras su muerte es el de su único varón: Maha Vajiralongkorn, actual monarca de Tailandia, coronado en 2019 como Rama X.

Su relación con él ha sido descrita como «institucionalmente correcta», aunque poco cercana. La propia Sirikit, en un arranque de humor tan sutil como revelador, comentó en los años ochenta que su hijo «era buen muchacho, buen estudiante, pero encontraba las mujeres demasiado interesantes, y ellas a él, aún más».

Aquel comentario, en una época en la que el príncipe heredero ya acumulaba titulares por su vida sentimental, fue casi una advertencia profética. Hoy el rey Vajiralongkorn es conocido por su carácter reservado, y sus excentricidade, pero tras la muerte de su madre ha decretado un año de luto oficial y ceremonias de Estado de máximo rango, gesto que subraya el profundo respeto hacia la figura materna y hacia su legado.

La reina madre llevaba años retirada, especialmente tras sufrir un derrame cerebral en 2012. Desde entonces, vivió prácticamente apartada del foco mediático, aunque su imagen seguía presente en templos y edificios oficiales.

En el funeral, previsto en el Gran Palacio de Bangkok, se espera una asistencia multitudinaria. Su cuerpo permanecerá en la sede de la realeza tailandesa durante un año antes de ser incinerado. El pueblo tailandés, acostumbrado a venerar a su familia real con fervor casi religioso, rendirá homenaje a la que fue «la madre de la nación», mientras el rey Vajiralongkorn enfrenta el desafío de preservar la legitimidad y el respeto que su madre y su padre construyeron durante casi siete décadas.