La reflexión de Risto Mejide el día que cumple 48 años

Este martes, 29 de noviembre, Risto Mejide cumple 48 años. Un cumpleaños marcado por su reciente ruptura con Laura Escanes -madre de su hija Roma-, de quien anunció su separación hace dos meses tras siete años de relación.

El presentador de televisión ha utilizado su perfil en Instagram para publicar una reflexión sobre cómo ve la vida en su nueva condición de soltero. «Hasta ahora la vida me ha regalado 48 años llenos de cosas bonitas. Una familia que me quiere y que me apoya. Dos hijos que son mis verdaderos y únicos amores. Amigos fieles y leales que son de lo bueno, lo mejor», ha comenzado diciendo junto a una foto de un '48' en grande en letras blancas con un fondo rojo.

«Una profesión que es mi pasión y con la que aprendo y disfruto todos los días. Dormir sin arrepentimientos ni remordimientos ni resentimientos. Estar tranquilo conmigo mismo. Vivir en paz. Amar sin prisa. Escribir sin pausa. Y salud para disfrutarlo todo. Así que sólo puedo añadir: qué bonita la vida. Y gracias a vosotros por todos vuestros mensajes y buenos deseos. Lo mejor está por llegar. Jamás lo dudéis», ha añadido junto al hashtag #GRACIAS.

Y es que el periodista está de celebración no solo en lo personal, también en el ámbito profesional después de anunciar su vuelta al programa de entrevistas 'Viajando con Chester' en Cuatro, del que él es el protagonista.

Por su parte, su ex también reaparecerá en televisión. En su caso como una de las concursantes de la tercera edición del 'Desafío', el programa de retos de famosos de Antena 3.