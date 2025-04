El reencuentro en televisión de Carmen Borrego y José María Almoguera: confesiones, dolor y un mediador

No hay semana sin que el clan Campos no esté de actualidad. Unas veces por el embarazo de Alejandra Rubio, otras por la situación económica de Terelu Campos y desde hace meses por la contienda mediática que protagonizan Carmen Borrego y su hijo José María Almoguera. Pese a que su disputa se remonta al 2022, cuando la hija pequeña de María Teresa Campos apareció en la portada de la revista 'Lecturas' anunciando que iba a ser abuela -unos días antes trascendieron unos audios de Paola Olmedo, su nuera, cargando contra la familia-. Su primogénito le pidió que parase la publicación y la televisiva no pudo puesto que ya había firmado el contrato y si lo hacía había una penalización económica.

Desde entonces, se ha hablado mucho de su relación. Más aún después de la llegada al mundo del hijo de Almoguera con Paola Olmedo. También cuando se anunció que iban a tomar caminos por separado -Carmen Borrego se enteró durante su participación en 'Supervivientes'- en una entrevista en la que aprovecharon para cargar contra la hermana de Terelu Campos. Hasta ese momento, José María siempre había abogado por mantener un perfil bajo y no dar el paso a convertirse en personaje público. Pero ya es cosa del pasado: ha desfilado como modelo, ha concedido entrevistas en la pequeña pantalla y, este viernes, se vio las caras en televisión, por primera vez, con su progenitora.

Madre e hijo se vieron las caras este viernes en Telecinco para intentar solucionar sus discrepancias. Y fue durante la entrevista cuando José María Almoguera confesó que ya habían intentado hacerlo fuera de las cámaras, pero no resultó como esperaban: «Yo puse de mi parte para solucionar esto. Propuse un mediador para arreglarlo con mi madre. Fuimos a un psicólogo para intentar solventar nuestras diferencias». Pero antes de que hablase el nieto de María Teresa Campos, lo hizo Carmen Borrego, quién asevero que no buscaba un «careo con mi hijo». Por su parte, conciliador y a corazón abierto, el joven respondió: «Hay ciertas cosas que no comparto y que no comprendo, pero no me ha molestado nada».

También excusó, de algún modo, algunas actitudes de su madre: «Es posible que ella no supiera ciertas cosas de mi relación con Paola. A lo mejor me equivoqué a la hora de ocultar ciertas cosas. Mi madre sabe cómo soy yo, no creo que me viera bien. Sé que soy una persona bastante hermética». Aunque reconoce que sí le contó algunas cosas que le indicaban que su matrimonio no iba viento en popa: «Ella sabía que había tenido problemas».

Intento fallido

Sobre la ocasión en la que intentaron arreglar sus diferencias en un psicólogo, y ante la incredulidad de Carmen Borrego después de ver que su hijo estaba contando detalles íntimos en televisión, Almoguera se desahogó: «De ahí no salimos bien, porque al final todo lo que yo digo se toma como un ataque. No estoy hablando con ella, estoy hablando con un psicólogo para darle mi opinión. Simplemente yo sí puse de mi parte para solucionarlo». Y desveló que le dolió no poder solucionarlo: «El único que tiene interés en solucionar esto en privado soy yo. No soy una persona rencorosa, pero no puedes venir a decir que por qué estamos así».

Por último, aseguró que lo pasó mal cuando se le cuestionó como hijo: «Hay una cosa que a mí no me ha gustado durante este tiempo. Después de un año es la primera vez que se pone delante de una cámara para decir que no soy un mal hijo». Ahora, falta saber si volverán a coincidir en televisión, si tendrán una conversación sincera fuera del foco mediático y si podrán, en algún momento, volver a tener la estrecha relación que tenían antes de que se dinamitase la paz familiar.