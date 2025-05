El reencuentro más especial de Anabel Pantoja y Belén Esteban: «Gracias por estar ahí siempre»

La Feria de Abril siempre da para mucho. Para ver cómo se lo pasan el famoseo y los aspirantes a él, para analizar los estilismos de cada quien y cada cual, para ver las luces de ciudad... Y si no se puede estar, se trae. Es lo que ha ocurrido ahora con Belén Esteban y Anabel Pantoja, quienes han vivido su particular Feria de Abril en un acontecimiento que ésta última ha calificado como «batería, energía, vitamina, colágeno, calcio para mi cuerpo».

Anabel Pantoja lleva viviendo en el ojo del huracán desde comienzo de año, y no afloja la cosa. Fue a primeros de enero, y tras celebrar sus primeras Navidades como madre, cuando se conocía que su hija había tenido que ser ingresada de urgencia en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, y allí se reunía toda la familia Pantoja y también se pasaban sus amigos. Incluida Belén Esteban, siempre cerca de la influencer.

Pero todo pasaría a otro nivel al conocer la bomba: Anabel Pantoja y el padre de la criatura, David Rodríguez, estaban siendo investigados por presuntos malos tratos al bebé. Las investigaciones siguen y una resolución que cada semana ha sido calificada como «inminente» todavía se dilata sin plazos concretos. A pesar de los buenos presagios de sus abogados, la incertidumbre continúa y Anabel Pantoja vive en permanente tensión.

Un reencuentro para soltar tensiones

También son días estresantes para Belén Esteban, por más que esté acostumbrada al ajetreo debido a su conocida hiperactividad. Por fin ha podido estrenar en RTVE 'La familia de la tele' después de dos aplazamientos que tuvo de los nervios a todo el equipo.

Ahora ha llegado el momento de soltar tensiones y una comunión ha ofrecido la mejor de las oportunidades para el reencuentro de las dos amigas. Durante este fin de semana ambas han vivido juntas una cita muy especial que les ha permitido aparcar por un momento el estrés y la tensión. Han disfrutado al máximo y han mostrado que su amistad es inquebrantable.

Belén Esteban y Anabel Pantoja han asistido a una comunión de una persona muy especial para ellas y ellas mismas han publicado los detalles del reencuentro. La primera se ha decantado por un vestido blanco de corte romántico y complementos de colores, mientras la segunda se ha acordado de la Feria de Abril con un vestido plisado de color amarillo, lunares blancos y cuello halter.

La «mejor» Feria de Abril

«Ya no me acordaba el día que me lo pasé tan bien como hoy. Ha sido batería, energía, vitamina, colágeno, calcio para mi cuerpo», ha comenzado escribiendo Anabel Pantoja en su cuenta de Instagram, donde también ha mostrado imágenes del tiempo que ha pasado con su círculo más íntimo de amistades. «Gracias a vosotros por siempre estar ahí siempre. Soy millonaria», ha escrito.

Ambas han vivido 'su' propia Feria de Abril, aunque a muchos kilómetros de distancia. Para esta comunión se han inspirado en la semana grande de Sevilla y se han llenado de lunares. «Mi mejor feria con los que quiero», ha publicado Belén Esteban para su más de un millón de seguidores.