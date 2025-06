La reacción de Meghan Markle a las burlas por su indescriptible vídeo bailando 'twerking' en la sala de partos

«¡Mientras se baile el 'twerking' en Estados Unidos...!» Esta ha sido la reacción inicial de Meghan Markle, según 'Mail on Sunday' tras las burlas generadas por su indescriptible vídeo junto al Príncipe Harry en la sala de partos antes de dar a luz a su hija Lilibet y donde aparecían los dos danzando para, según dijo, acelerar el momento del nacimiento.

Durante este tiempo, la duquesa de Sussex ha sido duramente criticada en Gran Bretaña por aquellas rarísimas imágenes que la prensa de aquel país no dudó en calificar como «vergonzosas», pues no es nada habitual ver a una 'royal', como era entonces, haciendo 'twerking' en la sala de partos antes de dar a luz. Pero no parece haber atisbos de pudor.

'Mail on Sunday' revela ahora que, a pesar de las críticas por su baile con Harry al ritmo de la banda sonora de la canción 'Baby Mama', de Starrkeisha, «la desafiante Meghan está encantada con la reacción en Estados Unidos».

«Muy contenta con el vídeo»

Una fuente cercana a los Sussex ha declarado a este medio: «Meghan está muy contenta con el vídeo. En el Reino Unido, la reacción general ha sido poco favorable, pero en el resto del mundo, sobre todo en Estados Unidos y especialmente entre los jóvenes, ha sido todo un éxito».

Todo esto llega en un contexto en el que Meghan Markle está a punto de lanzar una serie de nuevos productos de su línea As Ever, incluyendo un vino rosado. Y coincide con un momento en el que la duquesa de Sussex no para de publicar cosas en sus redes sociales, incluyendo muchas imágenes y vídeos junto a sus hijos, algo que también está siendo muy criticado. La fuente añadió a 'Mail on Sunday': «Ella y su equipo lo consideran un éxito rotundo, lo que sin duda impulsará las ventas. Sus nuevos productos se comercializan en Estados Unidos, no en el mercado británico».

Su último vídeo, publicado el viernes, fue no menos polémico, ya que mostró imágenes del viaje de dos días a Disneyland para celebrar el cuarto cumpleaños de Lilibet. Allí, la hija pequeña de los Sussex conoció a Elsa de Frozen, mientras que su hermano Archie, de seis años, se emocionó al ver a un grupo de stormtroopers de Star Wars. La familia también disfrutó de atracciones como Space Mountain, Dumbo y Cars Land. Y hasta hubo una tarta de cumpleaños de La Sirenita para Lilibet.

Una excursión en la que, según '¡Hello!', se habrían gastado entre 3.500 y 6.100 euros para que sus hijos pudieran disfrutar de todos los lujos del parque de atracciones. Acompañados en todo momento por trabajadores y accediendo con preferencia a todas las diversiones.

«No le importa que la llamen vulgar»

Después, Meghan Markle escribió en redes sociales: «¡Gracias @disneyland por brindarnos a nuestra familia dos días de pura alegría!». La fuente consultada por 'Mail on Sunday' comentó: «A Meghan no le importa que los críticos británicos la llamen vulgar. Los estadounidenses pensaron que el vídeo de 'twerking' era divertidísimo y cercano».

Eric Schiffer, de Reputation Management Consultants, ha ofrecido una explicación plausible sobre el aparentemente ridículo vídeo: «Meghan quiere conectar con la Generación Z, que exige momentos virales. No le importa el Reino Unido porque no es ahí donde está el dinero. Los británicos tienen ciertos estándares que esperan de la realeza. A los estadounidenses no les importa. Para nosotros es una telenovela».

Meghan lanzó As Ever en abril junto con su programa en Netflix, un espacio de estilo de vida como parte de un acuerdo de cinco años a razón de 100 millones de dólares. El vino rosado es solo el primer producto de lo que ella espera que sea una amplia gama de bebidas alcohólicas, que incluirá cócteles preparados y artículos de lujo como ginebra con infusión de flores que tendrán su proyección en su programa. Se espera que los nuevos productos incluyan otra gama de mermeladas y más cosas.