La reacción de Eva González ante los rumores del nuevo romance de Cayetano Rivera

La vida sentimental de Cayetano Rivera vuelve a ocupar titulares. Según se dio a conocer hace unos días, el torero se estaría 'conociendo' con la reportera de Telecinco Gemma Camacho. Ante los rumores, ha sido la exmujer del diestro, Eva González quien no ... ha dudado en dar su opinión al ser aboradada por la prensa.

A su llegada a la estación de tren de Sevilla, las cámaras de 'Europa Press' le preguntaron directamente por los rumores de romance. «Todo lo que sea felicidad para él lo es para mi hijo, que es lo que me importa a mí», expresó. Una declaración que deja en claro la relación cordial que ambos han decidido mantener por el bienestar de su pequeño.

Una nueva etapa para ambos

Cabe resaltar que la presetadora tamabién vive un momento personal muy especial, Aunque ha intentado mantenerlo alejado del foco público, en las última semanas ha sido vista muy sonriente con Nacho, su nueva ilusión. La pareja fue fotografiada en actitud cariñosa paseando por las calles de Sevilla, siendo la primera relación que se le conoce desde su separación de Cayetano en 2022.

Por su parte, y mientras el divorcio seguía su curso, Cayetano rehizo su vida junto a la presentadora portuguesa María Cerqueira, con quien mantuvo una relación de dos años que terminó hace unos meses. Ahora, todo indica que el diestro ha vuelto a ilusionarse con Gemma Camacho, reportera del programa 'El tiempo justo'.

Prioridad absoluta: su hijo

Pese a los diferentes caminos que han tomado, tanto Eva como Cayetano mantienen una postura firme: el pequeño Caye es el vínculo que les une y su bienestar está por encima de cualquier titular. Y así lo ha dejado claro una vez más la presentadora, que continúa esquivando polémicas y evitando valorar la vida personal de su exmarido.

Nueva etapa sentimental, nuevas parejas y un foco mediático constante. Pero, para Eva, la línea no cambia: proteger su intimidad y la de su hijo sigue siendo lo más importante.