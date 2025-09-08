La reacción de Antonio Tejado a la petición de 28 años de cárcel de María del Monte: «Roto y decepcionado»

La crónica social se convulsionó este domingo al conocer que María del Monte ha pedido la friolera de 28 años y medio de cárcel para Antonio Tejado, acusado de ser el autor intelectual del asalto y robo ocurrido en la casa que la artista comparte con su pareja, Inmaculada Casal, en agosto de 2023. Y ya hay reacción del sobrino: no entiende nada y se encuentra «roto y decpecionado».

Según un escrito remitido al juzgado y detallado por 'Diario de Sevilla', la abogada de la tonadillera considera a Antonio Tejado como «la pieza clave en el robo». Esto se deduce de la carta carta remitida al juzgado número 6 de Sevilla, que instruye el caso del asalto en el domicilio de María del Monte.

La defensa de la tonadillera sostiene que el robo fue posible por la información suministrada por Antonio Tejado a los autores materiales del robo ocurrido en la madrugada del 23 de agosto de 2023, hace ya más de dos años, cuando un grupo de encapuchados entró en la casa de la cantante y la periodista. Se llevaron incontables objetos de valor como relojes, joyas y demás.

Autor intelectual del robo

Fue el pasado 12 de febrero de 2024 cuando la Guardia Civil detuvo a Antonio Tejado por considerarlo autor intelectual del robo. Meses después, el sobrino de María del Monte salió de prisión y permanece a la espera de juicio, que podría alargarse hasta 2027, según las últimas previsiones.

Según la acusación, Antonio Tejado habría tejido un plan que le llevó a acercarse más a María del Monte en aquel verano de 2023 con el fin de obtener información sobre la casa y los objetos de valor que luego pasaría a los autores materiales del asalto con robo.

El periodista Iván Reboso ha podido hablar con el entorno de Antonio Tejado y su primera reacción ha sido la de no entender nada. Se encuentra «roto y decepcionado», ha asegurado el colaborador en el programa 'Fiesta'. «Él va diciendo que en el volcado del móvil no se implican datos como para pactar un robo, un envío de dirección o saber los movimientos, que lo único que hay es una conversación de relojes», ha contado.

Defiende su inocencia

El sobrino de Antonio Tejado sigue defendiendo su inocencia y «no entiende cómo a día de hoy su tía sigue dudando de él y por qué todavía no ha mantenido una conversación», ha añadido 'Fiesta'. Según el programa, en el escrito de acusación hay «un añadido demoledor», que es el de «abuso de confianza».

La periodista Mónika Vergara ha podido hablar con Inmaculada Casal, la pareja de María del Monte, y le ha dicho que confía en que «la justicia sea justa, que no sea ni para él ni para nosotras».

Según las últimas informaciones, Antonio Tejado vive actualmente en Huelva y cada dos semanas viaja a Sevilla para cumplir con la justicia. «Hacía una vida normal, está supertranquilo y bastante contento porque está perdiendo peso. Está entrenando», ha informado el periodista Luis Rollán.

Más temas:

Televisión

Juicios

Robos