La razón real por la que Harry y Guillermo nunca heredarán la casa de Diana de Gales

Cuando Diana de Gales falleció aquel trágico 31 de agosto de 1997 en París, muchas de sus posesiones, joyas y dinero fueron a parar a sus hijos, los príncipes Guillermo y Harry. Sin embargo, los dos hermanos no heredarán aquella casa donde su madre creció y que ahora sirve como su lugar de descanso final mientras su leyenda permanece intacta.

El padre de Diana heredó el título de Conde de Spencer en 1975 y la familia se mudó a la finca de Althorp, en Northamptonshire, hogar ancestral de la familia Spencer desde 1508. «La impresionante propiedad abarca 5.200 hectáreas y está ahora bajo el cuidado del actual Conde de Spencer, el hermano de la Princesa Diana, Carlos. Y tras su fallecimiento, pasará al siguiente Conde de Spencer: su hijo, Luis, Vizconde de Althorp», ha recordado ahora la revista 'People'.

Aunque Luis tiene tres hermanas mayores —Lady Kitty, Lady Eliza y Lady Amelia—, estas siguen el principio de primogenitura, que dicta que el varón de mayor edad de la familia será quien herede los títulos y las propiedades.

«Simplmente es así»

Carlos declaró en 2015 que estaría «totalmente conforme» con la idea de que su hija mayor, Kitty, heredara Althorp. Sin embargo, «si eligiera a Kitty, iría en contra de toda la tradición que acompaña a Althorp» porque «simplemente es así». «Entiendo sus problemas como concepto. También entiendo sus ventajas, ya que ha funcionado hasta la fecha», argumentaba

Poco después, Kitty aseguraba que estaba «totalmente a favor de la igualdad de género», si bien matizaba que se alegraba «mucho» de que sea responsabilidad de su hermano. «Creo que es lo correcto. Me gusta que la casa permanezca dentro de la misma familia, con el mismo apellido. No quisiera que fuera de otra manera para los Spencer. Y sé que mi hermano hará un trabajo impecable», resumía.

Diana de Gales está enterrada en la finca Althorp. Su tumba se encuentra en una pequeña isla en medio del lago oval de la propiedad y está cerrada al público. Carlos dijo que en su día el lago «actuaba como un amortiguador contra las intervenciones de los locos y los macabros, y el lodo espeso representaba una línea de defensa adicional». Un repelente antifanáticos.

Puertas siempre abiertas para Harry y Guillermo

No obstante, las puertas siempre están abiertas para los príncipes Guillermo y Harry, que pueden visitar siempre que quieran a su madre en privado. «Creo que es muy importante para ellos estar allí con ella. Por suerte, aquí es muy tranquilo, y pueden entrar y salir cuando quieran», dijo Carlos a 'People'.

El Príncipe Harry publicitó en 'Spare', su polémico libro de memorias, que en 2022, en el 25 aniversario de la muerte de Diana de Gales, visitó la tumba en compañía de Meghan Markle por primera vez. «Contemplaba los ondulantes campos y árboles centenarios de Althorp, las miles de hectáreas verdes donde creció mi madre y donde, aunque las cosas no eran perfectas, había conocido algo de paz», escribió.

El Príncipe Harry también comentó que el dinero que le dejó la princesa Diana les ayudó a él y a Meghan a mudarse a California tras retirarse de sus funciones reales en 2020. «Traje lo que mi madre me dejó», dijo en la entrevista que la pareja mantuvo con Oprah Winfrey en 2021. «Y sin eso, no habríamos podido lograr esto, así que, volviendo a lo que mi madre pensaría de esto, creo que lo vio venir. Sin duda, sentí su presencia durante todo este proceso». Mucho más discreto se ha mostrado siempre Guillermo en relación con los recuerdos de su madre y sus eventuales visitas a Althorp, ese lugar que no pertenece a los hijos de la difunta, sino a sus reales herederos.