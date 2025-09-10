Raúl Gonález cuenta las luces y sombras de su matrimonio con Mamen Sanz

El exfutbolista del Real Madrid Raúl González y su mujer, Mamen Sanz, forman una de las parejas más sólidas del panorama nacional. Durante sus más de 25 años de sólida relación, la pareja ha confirmando que juntos forman un matrimonio sin fisuras y por el cual no pasa el tiempo. Si acaso, a mejor.

Su bonita historia de amor comenzó cuando Raúl González era ya una estrella mundial mientras ella servía copas en un conocido local de moda de Madrid. Mamen Sanz no tuvo claro al principio que la relación tuviera futuro, pero finalmente se dejaron llevar por sus sentimientos y desde finales de 1997 forman una pareja a prueba de bombas. Fruto de su amor nacieron sus cinco hijos: Jorge, de 25 años; Hugo, de 23; los mellizos Mateo y Héctor, de 20; y María, de 15.

Tras su retirada, el 15 de noviembre de 2015, el deportista se centró en su mujer y en sus hijos, a quienes ha inculcado sus valores y su pasión por el deporte.

En el tercer episodio del podcast solidario 'Con Mucho De…', Raúl González Blanco, leyenda del fútbol español y actual entrenador, se enfrenta al reto de pedalear mientras comparte su historia dentro y fuera del campo. Habla con Alba Lago de su etapa como joven promesa, de cómo ha cambiado su vida con los años y de las dificultades que ha tenido que superar. Una conversación cercana en la que también reflexiona sobre la familia, los valores que le guían y cómo intenta transmitirlos en esta nueva etapa de su vida.

Familia

El deportista confiesa que pudo compatibilizar su carrera de futbolista de élite con la figura de padre de familia numerosa «gracias a mi mujer, Mamen». De joven, Raúl tenía dos ilusiones «crear una familia y ser jugador profesional», que pudo cumplir gracias al apoyo incondicional de su mujer, que, «dejó sus ilusiones», para estar a su lado y apoyarle siempre. «Lo que ha hecho es cuidar de mis hijos y crear esta hermosa familia que tenemos después de 26 años», dijo. «Cuando nos fuimos a Alemania, tras 17 años en Madrid, el día antes, yo me fui a dormir… y mi mujer pensando en el colegio, los cinco niños…», recuerda. «Rápidamente, cuando nos conocimos, teníamos la ilusión de disfrutar juntos, crear una familia, de pasárnoslo bien. Según van pasando los años, hay muchas etapas», añade. «No es fácil ser padre, nadie te enseña… pero tú intentas educar a los hijos, en teoría, de la misma manera o de la misma forma. Cada uno es diferente y necesita cosas diferentes. La capacidad de intuición, de estar pendientes… de saber lo que realmente necesitan… Ahí nos hemos compaginado muy bien. Mi mujer es de las mejores», reconoce.

Aunque no todo fue perfecto, para él lo más difícil era estar «con el club, la selección, mucho tiempo fuera… Pero se va compaginando. El amor va creciendo en diferentes etapas». Gracias a eso, ahora el matrimonio puede disfrutar al fin de una etapa mucho más «tranquila y relajada». A esto se le suma que sus hijos ya son mayores y «alguno ya vuela solo», explica, dando las gracias por los maravillosos hijos que ha tenido que no le han dado ningún disgusto importante: «No me la han liado. Algún trasto tengo, y en algún momento, alguna cosa… pero no nos podemos quejar. Estamos muy contentos de los pasos que está dando cada uno en la vida».

Crisis

A pesar de ser un matrimonio ejemplar, no siempre ha sido un camino de rosas. Cuando han sufrido alguna crisis de pareja, «me las he comido para dentro», reconoce. «Es verdad que tienes a tu familia, a amigos, a gente alrededor… pero he tenido la capacidad para, poquito a poco, esos momentos en los que a lo mejor no te sentías tan bien, irlos gestionando y poquito a poco, salir… A lo mejor es una capacidad que he tenido. Seguramente, si hubiera tenido más ayuda, más gente de confianza, me hubiesen ayudado más», explica.