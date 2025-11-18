Suscribete a
ABC Premium

Rappel rectifica, aunque solo a medias, con la hija de Encarnita Polo: «Estaba en una residencia contra su voluntad»

El vidente intentó aclarar en 'El tiempo justo' la polémica, pero solo cedió en parte

Ha vuelto a insistir en que su amiga solo quería estar en casa para cuidar a sus queridos gatitos

Rappel increpa con dureza a la hija de Ercarnita Polo

Rappel rectifica, aunque solo a medias, con la hija de Encarnita Polo: «Estaba en una residencia contra su voluntad»
GTRES

A.B. Buendía

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No está siendo solo la ya de por sí trágica noticia de la muerte de una leyenda como Encarnita Polo, sino lo que está ocurriendo después. La artista falleció el pasado 14 de noviembre de manera horrorosa en una residencia de Ávila ... a causa de una supuesta agresión de un compañero del centro, pero después un amplio foco de polémica se ha situado en Rappel, quien aseguró que su hija no debía estar en el funeral. Ahora ha rectificado, aunque solo a medias.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app