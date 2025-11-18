Rappel rectifica, aunque solo a medias, con la hija de Encarnita Polo: «Estaba en una residencia contra su voluntad»

No está siendo solo la ya de por sí trágica noticia de la muerte de una leyenda como Encarnita Polo, sino lo que está ocurriendo después. La artista falleció el pasado 14 de noviembre de manera horrorosa en una residencia de Ávila ... a causa de una supuesta agresión de un compañero del centro, pero después un amplio foco de polémica se ha situado en Rappel, quien aseguró que su hija no debía estar en el funeral. Ahora ha rectificado, aunque solo a medias.

El vidente era amigo de Encarnita Polo y reprochó a su única hija, Raquel Waitzman Polo, que no hubiera cumplido los deseos de su madre y que la hubiera ingresado en una residencia de Ávila. «Creo que su hija sobra en el funeral y lo digo con un par de narices», proclamó. Y se armó una buena.

Rappel prosiguió: «Ahora va ir al funeral, ¿a qué? ¿A que le demos el pésame? Hablamos de que ha abandonado a su madre. De que un hijo ha abandonado a su madre. ¿Dónde está el dinero, las joyitas, las pieles? Eso ha desaparecido. Pero la pobrecita también ha desaparecido. No tengo que darle el pésame a nadie. Que ahora estuviera sola, como un perro, que uno la ha matado», aseguró.

Las aclaraciones de Rappel

Rappel ha acudido a 'El tiempo justo' para intentar matizar, aunque sin rectificar del todo, aquellas tremendas palabras. Puede suavizar ciertas frases, pero nadie le va a hacer cambiar la idea de que no se han cumplido los últimos deseos de Encarnita Polo.

«Aprovecho la oportunidad para pedir perdón porque en ese momento, cuando me enteré de que la habían asesinado, me dejé llevar por el impulso, la rabia interior que tenía», ha comenzado. E inmediatamente ha advertido: «A mí me lo decía muchas veces. No quería ir a una residencia». ¿Por qué? «Porque allí no podía estar con sus gatitos».

Según ha contado, las mascotas de Encarnita Polo le hacían muy feliz y las consideraba «un miembro más de la familia». «Cuando le dijeron que iba a dejar su casa y deshacerse de los gatos... Era lo que más quería», ha añadido Rappel con una inequívoca emoción y al borde las lágrimas.

Un principio de Alzheimer

Rosa Valenty estaba presente en el plató y ha contado que la decisión de la hija de Encarnita Polo de ingresar a su madre en una residencia de Ávila tuvo como razón su delicado estado de salud. «La decisión se tomó porque la actriz sufría un principio de Alzheimer», ha informado.

Antes de concluir su paso por 'El tiempo justo', Rappel ha recalcado que sus declaraciones contra la hija de Encarnita Polo fueron producto de «un impulso» debido a la forma tan trágica en la que Encarnita Polo fallecido y ha vuelto a recalcar, por si alguien se había olvidado, que su amiga no quería acabar sus días en una residencia, algo que le contó ella misma la última vez que se vieron.

«La vi hace un año y medio, dos años… Una de las últimas conversaciones que tuve con ella era la pena que tenía de no tener a sus gatos con ella. Decía: 'Mis gatitos, mis gatitos…'. Eran como sus nietos. Estaba en una residencia contra su voluntad porque ella nunca quiso ir a una residencia. Ella siempre alardeaba de que cuidó a su madre hasta el último momento», ha vuelto a reprochar.